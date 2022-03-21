Українські захисники звільнили Макарів від рашистів

Звільнення Макарова ще більше ізолює російські сили на південь від автодороги E40

Збройні Сили України звільнили Макарів Київської області та закріпилися в місті. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«14 омбр імені князя Романа Великого і 95 одшбр звільнили Макарів Київської області та закріпилися там!» – пише Головнокомандувач ЗСУ.

Аналітик і голова консалтингової компанії Le Beck International Ltd. Майкл Горовітц, який спеціалізується на управлінні ризиками у небезпечних регіонах, теж розповів про звільнення Макарова.

«Українські сили відбили Макарів біля Києва, повернувши український прапор у місто», – написав він у Twitter.

Горовітц додав, що наразі звільнення Макарова ще більше ізолює російські сили на південь від автодороги E40.

«Ми щойно з Макарова. Місто під постійними обстрілами ворожої артилерії. Рознесений снарядами дах і спалені полум'ям вікна. Саме так зараз виглядає Макарівське відділення поліції, по-варварськи зруйноване загарбником. Людей на вулицях немає. Кожен другий будинок пошкоджено або знищено», – слова начальника ГУ Нацполіції у Київській області Андрія Нєбитова у своєму Telegram навів екс-нардеп Ігор Мосійчук.

Нєбитов додав, що правоохоронці продовжують працювати і допомагають громадянам у зонах, де ведуться бойові дії.

Як пише журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram, звільнення Макарова додатково відрізає російських загарбників від шосе M-06 та оголює тили найближчих до Києва військ противника..