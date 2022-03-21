  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Українські захисники звільнили Макарів від рашистів

    ЗСУ відбили Макарів у путінських орків&nbsp; - Українські захисники звільнили Макарів від рашистів
    ЗСУ відбили Макарів у путінських орків 
    фото: Twitter/Michael A. Horowitz

    Звільнення Макарова ще більше ізолює російські сили на південь від автодороги E40

    Збройні Сили України звільнили Макарів Київської області та закріпилися в місті. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

    «14 омбр імені князя Романа Великого і 95 одшбр звільнили Макарів Київської області та закріпилися там!» – пише Головнокомандувач ЗСУ.

    Аналітик і голова консалтингової компанії Le Beck International Ltd. Майкл Горовітц, який спеціалізується на управлінні ризиками у небезпечних регіонах, теж розповів про звільнення Макарова.

    «Українські сили відбили Макарів біля Києва, повернувши український прапор у місто», – написав він у Twitter.

    Горовітц додав, що наразі звільнення Макарова ще більше ізолює російські сили на південь від автодороги E40.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Українські захисники звільнили Макарів від рашистів
    Українські захисники звільнили Макарів від рашистів
    Українські захисники звільнили Макарів від рашистів
    Українські захисники звільнили Макарів від рашистів
    Українські захисники звільнили Макарів від рашистів
    Українські захисники звільнили Макарів від рашистів

    «Ми щойно з Макарова. Місто під постійними обстрілами ворожої артилерії. Рознесений снарядами дах і спалені полум'ям вікна. Саме так зараз виглядає Макарівське відділення поліції, по-варварськи зруйноване загарбником. Людей на вулицях немає. Кожен другий будинок пошкоджено або знищено», – слова начальника ГУ Нацполіції у Київській області Андрія Нєбитова у своєму Telegram навів екс-нардеп Ігор Мосійчук.

    Нєбитов додав, що правоохоронці продовжують працювати і допомагають громадянам у зонах, де ведуться бойові дії.

    Як пише журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram, звільнення Макарова додатково відрізає російських загарбників від шосе M-06 та оголює тили найближчих до Києва військ противника..

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна прапор Київщина Україна окупація звільнення #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські захисники звільнили Макарів від рашистів