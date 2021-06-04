Орбан хоче зустрітись із Зеленським

В Угорщині кажуть, що рішення про зустріч лідерів – за Україною

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готовий зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським. Рішення має прийняти українська сторона. Про це голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив в коментарі виданню Varosh.

Він назвав Україну важливим сусідом Угорщини. За його словами, жодних додаткових умов цієї зустрічі немає.

«Немає додаткових умов для цієї зустрічі. Прем’єр-міністр Угорщини готовий зустрітися з Володимиром Зеленським», – заявив Гуйяш.

За його словами, Угорщина очікує від України забезпечення ключових прав угорської громади, особливо право на освіту рідною мовою.

У лютому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина потрібна Україні як надійний друг та партнер, тому важливо врегулювати відносини між Києвом та Будапештом.

Як відомо, 27 січня цього року глава МЗС Угорщини перебував у Києві.

Минулого року між Україною та Угорщиною траплялося кілька непорозумінь.

Нагадаємо, раніше депутати правлячої партії Угорщини заявили про «громадянську війну» на Закарпатті. Скандали через втручання Угорщини у внутрішні справи України трапляються час від часу. Так, 21 листопада 2020 року частина новообраних депутатів Сюртівської ОТГ (Ужгородський район) виконали з ініціативи голови гімн Угорщини.

Потім 30 листопада 2020 року на Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини.

Також 30 листопада 2020 року СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Раніше Главком повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.

26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав. Це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.

На початку грудня 2020 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на нове загострення відносин між Україною та Угорщиною, заявивши, що обидві країни повинні вирішити конфлікт у двосторонньому порядку.