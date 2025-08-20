Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Президент звільнив Тарасюка та призначив нового постпреда України в Раді Європи
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади постпреда країни при Раді Європи Бориса Тарасюка та призначив нового дипломата. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанови №603/2025 та №602/2025, які було поширено Офісом президента.
«Звільнити Тарасюка Бориса Івановича з посади постійного представника України при Раді Європи», – йдеться в постанові.
Замість Тарасюка на посадку постпреда України при Раді Європи було призначено Миколу Точицького: «Призначити Точицького Миколу Станіславовича постійним представником України при Раді Європи».
Що відомо про Тарасюка
Борис Тарасюк народився у 1949 році в смт. Романів, Житомирської області. Він був випускником факультету міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «юрист-міжнародник».
З 2019 року Тарасюк обіймав посаду постійного представника України при Раді Європи. Також до цього він був народним депутатом України, міністром закордонних справ, головою комітету з питань європейської інтеграції, директором Інституту євроатлантичного співробітництва, надзвичайним послом в Бельгії, Нідерландах і Люксембурзі, главою Місії України при НАТО, главою Державної міжвідомчої комісії з питань вступу України до Ради Європи. Дипломатичну кар’єру він розпочав у 1975 році.
Його було відзначено численними найвищими державними нагородами України та ряду іноземних держав.
Що відомо про Точицького
Микола Точицький – український дипломат та політик. Він був міністром культури та інформаційної політики, заступником керівника ОП та заступником Міністра закордонних справ. Також він обіймав посади посла у Бельгії, представника України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.
На посаді посла Точицький сприяв набуттю чинності Угоди про асоціацію Україна-ЄС, Безвізового режиму, приєднання України до Європейського зеленого курсу.
Нагадаємо, президент України раніше призначив командувача Повітряних сил ЗСУ. Їм став генерал-лейтенант Анатолій Кривоножка.
Також у липні він призначив нових послів:
- Олександра Вороніна – послом в Алжирській Народній Демократичній Республіці;
- Олександра Балануцу – послом в Обʼєднаних Арабських Еміратах (ОАЕ);
- Володимира Бачинського – послом у Боснії і Герцеговині;
- Володимира Боєчка – послом в Естонській Республіці;
- Андрія Касьянова – послом у Республіці Ангола;
- Юрія Лутовінова – послом в Японії;
- Ярослава Мельника – послом у Королівстві Бельгія;
- Геннадія Надоленка – послом у Малайзії;
- Сергія Ніжинського – послом у Республіці Кіпр;
- Сергія Погорєльцева – послом у Мексиканських Сполучених Штатах;
- Андрія Плахотнюка – послом у в Канаді;
- Ольгу Селих – посолкою в Султанаті Оман;
- Юлія Соколовську – посолкою в Королівстві Іспанія;
- Максима Субха – послом у Державі Кувейт;
- Юрія Токаря – послом у Республіці Кенія;
- Олександра Щербу – послом у Південно-Африканській Республіці (ПАР).
Також у липні Зеленський призначив колишнього міністра оборони Рустема Умєрова на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
