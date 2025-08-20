Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи

Президент звільнив Тарасюка та призначив нового постпреда України в Раді Європи

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади постпреда країни при Раді Європи Бориса Тарасюка та призначив нового дипломата. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанови №603/2025 та №602/2025, які було поширено Офісом президента.

«Звільнити Тарасюка Бориса Івановича з посади постійного представника України при Раді Європи», – йдеться в постанові.

Замість Тарасюка на посадку постпреда України при Раді Європи було призначено Миколу Точицького: «Призначити Точицького Миколу Станіславовича постійним представником України при Раді Європи».

Що відомо про Тарасюка

Бориса Тарасюка звільнено з посади постпреда в Раді Європи фото з відкритих джерел

Борис Тарасюк народився у 1949 році в смт. Романів, Житомирської області. Він був випускником факульт Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади постпреда країни при Раді Європи Бориса Тарасюка та призначив нового дипломата. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанов ету міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «юрист-міжнародник».

З 2019 року Тарасюк обіймав посаду постійного представника України при Раді Європи. Також до цього він був народним депутатом України, міністром закордонних справ, головою комітету з питань європейської інтеграції, директором Інституту євроатлантичного співробітництва, надзвичайним послом в Бельгії, Нідерландах і Люксембурзі, главою Місії України при НАТО, главою Державної міжвідомчої комісії з питань вступу України до Ради Європи. Дипломатичну кар’єру він розпочав у 1975 році.

Його було відзначено численними найвищими державними нагородами України та ряду іноземних держав.

Що відомо про Точицького

Точицький став постпредом України при Раді Європи фото: Микола Точицький/Facebook

Микола Точицький – український дипломат та політик. Він був міністром культури та інформаційної політики, заступником керівника ОП та заступником Міністра закордонних справ. Також він обіймав посади посла у Бельгії, представника України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

На посаді посла Точицький сприяв набуттю чинності Угоди про асоціацію Україна-ЄС, Безвізового режиму, приєднання України до Європейського зеленого курсу.

Нагадаємо, президент України раніше призначив командувача Повітряних сил ЗСУ. Їм став генерал-лейтенант Анатолій Кривоножка.

Також у липні він призначив нових послів:

Олександра Вороніна – послом в Алжирській Народній Демократичній Республіці;

Олександра Балануцу – послом в Обʼєднаних Арабських Еміратах (ОАЕ);

Володимира Бачинського – послом у Боснії і Герцеговині;

Володимира Боєчка – послом в Естонській Республіці;

Андрія Касьянова – послом у Республіці Ангола;

Юрія Лутовінова – послом в Японії;

Ярослава Мельника – послом у Королівстві Бельгія;

Геннадія Надоленка – послом у Малайзії;

Сергія Ніжинського – послом у Республіці Кіпр;

Сергія Погорєльцева – послом у Мексиканських Сполучених Штатах;

Андрія Плахотнюка – послом у в Канаді;

Ольгу Селих – посолкою в Султанаті Оман;

Юлія Соколовську – посолкою в Королівстві Іспанія;

Максима Субха – послом у Державі Кувейт;

Юрія Токаря – послом у Республіці Кенія;

Олександра Щербу – послом у Південно-Африканській Республіці (ПАР).

Також у липні Зеленський призначив колишнього міністра оборони Рустема Умєрова на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.