Головна Новини
search button user button menu button

Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Точицького призначено постпредом України в Раді Європи
фото: Мінкультури України

Президент звільнив Тарасюка та призначив нового постпреда України в Раді Європи

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади постпреда країни при Раді Європи Бориса Тарасюка та призначив нового дипломата. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанови №603/2025 та №602/2025, які було поширено Офісом президента.

«Звільнити Тарасюка Бориса Івановича з посади постійного представника України при Раді Європи», – йдеться в постанові.

Замість Тарасюка на посадку постпреда України при Раді Європи було призначено Миколу Точицького: «Призначити Точицького Миколу Станіславовича постійним представником України при Раді Європи».

Що відомо про Тарасюка

Бориса Тарасюка звільнено з посади постпреда в Раді Європи
Бориса Тарасюка звільнено з посади постпреда в Раді Європи
фото з відкритих джерел

Борис Тарасюк народився у 1949 році в смт. Романів, Житомирської області. Він був випускником факульт Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади постпреда країни при Раді Європи Бориса Тарасюка та призначив нового дипломата. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанов ету міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «юрист-міжнародник».

З 2019 року Тарасюк обіймав посаду постійного представника України при Раді Європи. Також до цього він був народним депутатом України, міністром закордонних справ, головою комітету з питань європейської інтеграції, директором Інституту євроатлантичного співробітництва, надзвичайним послом в Бельгії, Нідерландах і Люксембурзі, главою Місії України при НАТО, главою Державної міжвідомчої комісії з питань вступу України до Ради Європи. Дипломатичну кар’єру він розпочав у 1975 році.

Його було відзначено численними найвищими державними нагородами України та ряду іноземних держав.

Що відомо про Точицького

Точицький став постпредом України при Раді Європи
Точицький став постпредом України при Раді Європи
фото: Микола Точицький/Facebook

Микола Точицький – український дипломат та політик. Він був міністром культури та інформаційної політики, заступником керівника ОП та заступником Міністра закордонних справ. Також він обіймав посади посла у Бельгії, представника України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

На посаді посла Точицький сприяв набуттю чинності Угоди про асоціацію Україна-ЄС, Безвізового режиму, приєднання України до Європейського зеленого курсу.

Нагадаємо, президент України раніше призначив командувача Повітряних сил ЗСУ.  Їм став генерал-лейтенант Анатолій Кривоножка. 

Також у липні він призначив нових послів:

  • Олександра Вороніна – послом в Алжирській Народній Демократичній Республіці;
  • Олександра Балануцу – послом в Обʼєднаних Арабських Еміратах (ОАЕ);
  • Володимира Бачинського – послом у Боснії і Герцеговині;
  • Володимира Боєчка – послом в Естонській Республіці;
  • Андрія Касьянова – послом у Республіці Ангола;
  • Юрія Лутовінова – послом в Японії;
  • Ярослава Мельника – послом у Королівстві Бельгія;
  • Геннадія Надоленка – послом у Малайзії;
  • Сергія Ніжинського – послом у Республіці Кіпр;
  • Сергія Погорєльцева – послом у Мексиканських Сполучених Штатах;
  • Андрія Плахотнюка – послом у в Канаді;
  • Ольгу Селих – посолкою в Султанаті Оман;
  • Юлія Соколовську – посолкою в Королівстві Іспанія;
  • Максима Субха – послом у Державі Кувейт;
  • Юрія Токаря – послом у Республіці Кенія;
  • Олександра Щербу – послом у Південно-Африканській Республіці (ПАР).

Також у липні Зеленський призначив колишнього міністра оборони Рустема Умєрова на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. 

Читайте також:

Теги: політика Володимир Зеленський Україна Микола Точицький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський повідомляв, що Умєров допомагатиме на міжнародному треку
Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
18 липня, 10:10
Зеленський призначив нових послів: повний перелік
Зеленський призначив нових послів: повний перелік
21 липня, 12:59
Анатолій Кривоножко
Зеленський призначив командувача Повітряних сил ЗСУ
3 серпня, 15:43

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2312
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
1963
Припинення вогню не буде. Що далі?
1882
Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1707
Нічний масований удар РФ по Україні: Повітряні сили повідомили деталі

Новини

Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Сьогодні, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Сьогодні, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Сьогодні, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Сьогодні, 15:22
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua