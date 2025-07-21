Зеленський призначив три десятки нових послів: повний перелік

Президент призначив постійних представників при міжнародних організаціях

Сьогодні, 21 липня, президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення нових послів України в різних країнах світу, а також постійних представників при міжнародних організаціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази глави держави.

Нові посли України:

Австрія – Юрій Вітренко,

Алжир – Олександр Воронін,

Ангола – Андрій Касьянов,

Бельгія – Ярослав Мельник,

Боснія і Герцеговина – Володимир Бачинський,

Грузія – Михайло Бродович,

Естонія – Василь Боєчко,

Іспанія – Юлія Соколовська,

Казахстан – Віктор Майко,

Канада – Андрій Плахотнюк,

Кенія – Юрій Токар,

Кіпр – Сергій Ніжинський,

Китай – Олександр Нечитайло,

Кувейт – Максим Субх,

Ліван – Роман Горяйнов,

Малайзія – Геннадій Надоленко,

Мексика – Сергій Погорельцев,

Молдова – Паун Роговей,

Нідерланди – Андрій Костін, ексгенпрокурор,

Німеччина – Євген Корнійчук, який тривалий час був послом в Ізраїлі,

Норвегія – Олег Гавриш,

ОАЕ – Олександр Балануца,

Оман – Ольга Селих,

Південна Корея – Дмитро Сенік,

Південно-Африканська Республіка – Олександр Щерба,

Туреччина – Наріман Джелял,

Угорщина – Федір Шандор,

Узбекистан – Ілля Квас,

Фінляндія – Михайло Видойник,

Японія – Юрій Лутовінов.

Серед інших призначень:

Альона Гетьманчук очолить Місію України в НАТО,

Андрій Мельник буде представником України в ООН.

Нагадаємо, вранці Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ України та командою Офісу президента. На зустрічі фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України.