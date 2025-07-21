Зеленський призначив три десятки нових послів: повний перелік
Президент призначив постійних представників при міжнародних організаціях
Сьогодні, 21 липня, президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення нових послів України в різних країнах світу, а також постійних представників при міжнародних організаціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази глави держави.
Нові посли України:
- Австрія – Юрій Вітренко,
- Алжир – Олександр Воронін,
- Ангола – Андрій Касьянов,
- Бельгія – Ярослав Мельник,
- Боснія і Герцеговина – Володимир Бачинський,
- Грузія – Михайло Бродович,
- Естонія – Василь Боєчко,
- Іспанія – Юлія Соколовська,
- Казахстан – Віктор Майко,
- Канада – Андрій Плахотнюк,
- Кенія – Юрій Токар,
- Кіпр – Сергій Ніжинський,
- Китай – Олександр Нечитайло,
- Кувейт – Максим Субх,
- Ліван – Роман Горяйнов,
- Малайзія – Геннадій Надоленко,
- Мексика – Сергій Погорельцев,
- Молдова – Паун Роговей,
- Нідерланди – Андрій Костін, ексгенпрокурор,
- Німеччина – Євген Корнійчук, який тривалий час був послом в Ізраїлі,
- Норвегія – Олег Гавриш,
- ОАЕ – Олександр Балануца,
- Оман – Ольга Селих,
- Південна Корея – Дмитро Сенік,
- Південно-Африканська Республіка – Олександр Щерба,
- Туреччина – Наріман Джелял,
- Угорщина – Федір Шандор,
- Узбекистан – Ілля Квас,
- Фінляндія – Михайло Видойник,
- Японія – Юрій Лутовінов.
Серед інших призначень:
- Альона Гетьманчук очолить Місію України в НАТО,
- Андрій Мельник буде представником України в ООН.
Нагадаємо, вранці Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ України та командою Офісу президента. На зустрічі фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України.