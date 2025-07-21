Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський призначив три десятки нових послів: повний перелік

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський призначив три десятки нових послів: повний перелік
фото: Офіс президента

Президент призначив постійних представників при міжнародних організаціях

Сьогодні, 21 липня, президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення нових послів України в різних країнах світу, а також постійних представників при міжнародних організаціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази глави держави.

Нові посли України:

  • Австрія – Юрій Вітренко,
  • Алжир – Олександр Воронін,
  • Ангола – Андрій Касьянов,
  • Бельгія – Ярослав Мельник,
  • Боснія і Герцеговина – Володимир Бачинський,
  • Грузія – Михайло Бродович,
  • Естонія – Василь Боєчко,
  • Іспанія – Юлія Соколовська,
  • Казахстан – Віктор Майко,
  • Канада – Андрій Плахотнюк,
  • Кенія – Юрій Токар,
  • Кіпр – Сергій Ніжинський,
  • Китай – Олександр Нечитайло,
  • Кувейт – Максим Субх,
  • Ліван – Роман Горяйнов,
  • Малайзія – Геннадій Надоленко,
  • Мексика – Сергій Погорельцев,
  • Молдова – Паун Роговей,
  • Нідерланди – Андрій Костін, ексгенпрокурор,
  • Німеччина – Євген Корнійчук, який тривалий час був послом в Ізраїлі,
  • Норвегія – Олег Гавриш,
  • ОАЕ – Олександр Балануца,
  • Оман – Ольга Селих,
  • Південна Корея – Дмитро Сенік,
  • Південно-Африканська Республіка – Олександр Щерба,
  • Туреччина – Наріман Джелял,
  • Угорщина – Федір Шандор,
  • Узбекистан – Ілля Квас,
  • Фінляндія – Михайло Видойник,
  • Японія – Юрій Лутовінов.

Серед інших призначень:

  • Альона Гетьманчук очолить Місію України в НАТО,
  • Андрій Мельник буде представником України в ООН.

Нагадаємо, вранці Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ України та командою Офісу президента. На зустрічі фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України.

Теги: Володимир Зеленський посол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол України у Польщі Василь Боднар
Посол Василь Боднар: Українці спалили польське село? Якщо є факт, ми не можемо закривати очі Сусіди
24 червня, 15:30
Президент поспілкується з українськими військовими, які проходять підготовку в Британії
Зеленський прибув до Британії
23 червня, 13:24
МЗС Ірану висловило «рішучий протест» тимчасовому повіреному у справах України
Іран вручив Україні ноту протесту через підтримку Ізраїлю
1 липня, 12:28
Журналісти повідомляли, що Київ планує попросити Вашингтон дозволити Європі закуповувати американську зброю для України
Зеленський і Трамп незабаром проведуть телефонну розмову – FT
3 липня, 14:00
Україна наростила виробництво дронів на 900% за рік
Зеленський анонсував додаткове фінансування виробництва українських дронів
7 липня, 17:45
Зеленський заслухав доповідь Буданова
РФ готує нові військові операції на території Європи – Зеленський
22 червня, 16:48
Зеленський вручив нагороду 11-річному волонтеру Єнсу Фогу Томсену
У Данії Зеленський вперше вручив відзнаку «Майбутнє України» іноземцю
3 липня, 18:27
Президент заявив, що прагне зберегти власну самоповагу, адже це важливо для нього і його сім’ї
Зеленський відповів, скільки років хоче бути президентом
12 липня, 15:29
Президент повідомив, хто стане новим міністром оборони
Президент повідомив, хто стане новим міністром оборони
14 липня, 20:51

Політика

Зеленський представив Шмигаля як нового міністра оборони
Зеленський представив Шмигаля як нового міністра оборони
Посол, який «дістав» Путіна, завершує місію в Узбекистані
Посол, який «дістав» Путіна, завершує місію в Узбекистані
Юлія Соколовська очолить Посольство України в Іспанії
Юлія Соколовська очолить Посольство України в Іспанії
Президент відзначив Маркарову держнагородою
Президент відзначив Маркарову держнагородою
Зеленський призначив три десятки нових послів: повний перелік
Зеленський призначив три десятки нових послів: повний перелік
Зеленський обговорив із Сибігою призначення нових послів
Зеленський обговорив із Сибігою призначення нових послів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2025
9733
Екснардеп Олесь Довгий перед складанням мандата обсипав дружину коштовними подарунками (список)
5537
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5175
Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
3725
Путін готовий обговорювати мир в Україні, але є умова

Новини

21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Вчора, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua