Директор НАБУ розповів, що найбільше обурює нардепів у роботі антикорупційних органів

Депутати вважають, що справи про незаконне збагачення і недекларування майна мають ознаки надуманості, – зауважив глава НАБУ Семен Кривонос

І хоча парламентарі самі голосували за відновлення декларування та відповідальності за незаконне збагачення, вони чомусь не визнають це корупцією

Народних депутатів особливо непокоїть розслідування злочинів про незаконне збагачення і недекларування майна. Про це, як пише «Главком», в українському Медіа Центр зізнався журналістам директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос, розповідаючи разом із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександром Клименком про результати роботи антикорупційних органів у першому півріччі 2025 року.

Серед народних обранців є підозрювані та обвинувачені по різних статтях: і розкрадання державного майна та природних ресурсів, і викриття на зловживанні впливом та неправомірній вигоді тощо. Але народні депутати психологічно не сприймають звинувачення у незаконному збагаченні та недекларуванні майна, зауважив керівник НАБУ, додавши, що такі справи просто обурюють обранців.

«Це викликає якесь абсолютне несприйняття та звинувачення у надуманості», – дивується директор НАБУ реакції політиків на відкриття справ, які стосуються подібних злочинів.

«Депутати самі голосували за відновлення декларування та відповідальності за незаконне збагачення, але не вважають це системною корупцією», – зазначив Семен Кривонос.

«Утім, подібні злочини НАБУ та САП повинні розслідувати та доводити до суду, а вироки по них мають бути справедливими», – резюмував він.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили схему заволодіння державними коштами під час закупівлі послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу апарату Міністерства юстиції.

«Главком» писав, що заступнику директора ПрАТ «АК «Київводоканал» повідомлено про підозру. Правоохоронці встановили, що чиновник закупив асфальтобетонну суміш зі збитком для бюджету столиці у майже пів мільйона гривень.