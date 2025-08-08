Головна Країна Політика
search button user button menu button

Директор НАБУ розповів, що найбільше обурює нардепів у роботі антикорупційних органів

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Директор НАБУ розповів, що найбільше обурює нардепів у роботі антикорупційних органів
Депутати вважають, що справи про незаконне збагачення і недекларування майна мають ознаки надуманості, – зауважив глава НАБУ Семен Кривонос
фото: скріншот

І хоча парламентарі самі голосували за відновлення декларування та відповідальності за незаконне збагачення, вони чомусь не визнають це корупцією

Народних депутатів особливо непокоїть розслідування злочинів про незаконне збагачення і недекларування майна. Про це, як пише «Главком», в українському Медіа Центр зізнався журналістам директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос, розповідаючи разом із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександром Клименком про результати роботи антикорупційних органів у першому півріччі 2025 року.

Серед народних обранців є підозрювані та обвинувачені по різних статтях: і розкрадання державного майна та природних ресурсів, і викриття на зловживанні впливом та неправомірній вигоді тощо. Але народні депутати психологічно не сприймають звинувачення у незаконному збагаченні та недекларуванні майна, зауважив керівник НАБУ, додавши, що такі справи просто обурюють обранців.

«Це викликає якесь абсолютне несприйняття та звинувачення у надуманості», – дивується директор НАБУ реакції політиків на відкриття справ, які стосуються подібних злочинів. 

 

«Депутати самі голосували за відновлення декларування та відповідальності за незаконне збагачення, але не вважають це системною корупцією», – зазначив Семен Кривонос.

«Утім, подібні злочини НАБУ та САП повинні розслідувати та доводити до суду, а вироки по них мають бути справедливими», – резюмував він.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили схему заволодіння державними коштами під час закупівлі послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу апарату Міністерства юстиції.

«Главком» писав, що заступнику директора ПрАТ «АК «Київводоканал» повідомлено про підозру. Правоохоронці встановили, що чиновник закупив асфальтобетонну суміш зі збитком для бюджету столиці у майже пів мільйона гривень. 

Читайте також:

Теги: Верховна Рада депутат НАБУ корупція в Україні САП корупція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото: Микола Хавронюк/Facebook
Чи посилює влада НАБУ і САП? Професор права розбирає законопроєкт президента Інтерв’ю
25 липня, 10:00
Парламентська ТСК візьметься за антикорупційні органи, – Власенко
Слідча Комісія Верховної Ради з корупції у правоохоронних органах перевірить НАБУ, – нардеп
11 липня, 14:20
Ексголові МСЕК Хмельниччини оголосили нову підозру
Справа Крупи. Адвокати назвали розмір застави, яка є підйомною для ексголови МСЕК
14 липня, 21:00
СБУ збільшить чисельність своїх співробітників
Рада проголосувала за збільшення чисельності СБУ
16 липня, 16:36
За даними слідства, бізнесмен розробив схему привласнення коштів Приватбанку
Заволодіння коштами Приватбанку. НАБУ і САП завершили слідство у справі Коломойського
23 липня, 15:49
Троє депутатів міських рад отримали підозри
Депутат Камʼянець-Подільської міськради «забув» задекларувати надлегкий літак
29 липня, 15:37
Закон щодо відновлення незалежності НАБУ та САП: текст документа
Закон щодо відновлення незалежності НАБУ та САП: текст документа
31 липня, 17:58
Дмитро Костюк не жалкує, що підтримав Володимира Зеленського
«Зеленський – феноменальний». Нардеп, що вийшов зі «Слуги народу», розповів про ставлення до президента
6 серпня, 08:45
Мишанського підозрюють у корупції під час закупівлі дронів і РЕБів
Розкрадання на дронах та РЕБ. Полковника Нацгвардії взято під варту
5 серпня, 11:50

Політика

«Чекайте обратку»: керівники НАБУ і САП розповіли про тиск на антикорупційні органи
«Чекайте обратку»: керівники НАБУ і САП розповіли про тиск на антикорупційні органи
Директор НАБУ розповів, що найбільше обурює нардепів у роботі антикорупційних органів
Директор НАБУ розповів, що найбільше обурює нардепів у роботі антикорупційних органів
Відомі політики посварились через питання, хто призначив Свириденко
Відомі політики посварились через питання, хто призначив Свириденко
Зеленський привітав воїнів військ звʼязку із професійним святом
Зеленський привітав воїнів військ звʼязку із професійним святом
На Рівненщині братки «відбили» місцевого депутата від мобілізації: заява «Свободи»
На Рівненщині братки «відбили» місцевого депутата від мобілізації: заява «Свободи»
Топпосадовиця часів Януковича увійшла до числа радників нового міністра юстиції
Топпосадовиця часів Януковича увійшла до числа радників нового міністра юстиції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
33K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
4174
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
3018
Невідомі змінили розмітку на трасі держзначення під Чернівцями. Як відреагували у мережі

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua