Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
«Це був рік болю, жалю, віри та єдності», - Зеленський
Вранці 24 лютого, до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео протистояння українського народу російському агресору.
Глава держави зазначив, що рік тому, 24 лютого 2022 р., українці зробили свій вибір. «Мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба», – сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що «це був рік болю, жалю, віри та єдності». «І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги!» – переконаний Зеленський.
Нагадаємо, триває 366-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
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