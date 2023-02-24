Головна Новини
search button user button menu button

Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Евакуація людей із окупованих населених пунктів під Києвом у березні 2022 року
фото: Генштаб ЗСУ

«Це був рік болю, жалю, віри та єдності», - Зеленський

Вранці 24 лютого, до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео протистояння українського народу російському агресору.

Глава держави зазначив, що рік тому, 24 лютого 2022 р., українці зробили свій вибір. «Мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба», – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що «це був рік болю, жалю, віри та єдності». «І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги!» – переконаний Зеленський.

Нагадаємо, триває 366-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Теги: Володимир Зеленський Україна росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Річниця повномасштабного вторгнення. Як церква зустріне 24 лютого
Річниця повномасштабного вторгнення. Як церква зустріне 24 лютого
23 лютого, 19:11
За прогнозами Міжнародного валютного фонду, у 2023 і 2024 роках економіка Росії зростатиме швидше, ніж Великої Британії
Рік вторгнення. Несподіваний результат у санкційній війні Світова преса
23 лютого, 15:40
Річниця вторгнення: Генштаб описав ситуацію на фронті
Річниця вторгнення: Генштаб описав ситуацію на фронті
Вчора, 06:40

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9578
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8145
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7135
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6966
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6674
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту