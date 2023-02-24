Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)

Евакуація людей із окупованих населених пунктів під Києвом у березні 2022 року

«Це був рік болю, жалю, віри та єдності», - Зеленський

Вранці 24 лютого, до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео протистояння українського народу російському агресору.

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Глава держави зазначив, що рік тому, 24 лютого 2022 р., українці зробили свій вибір. «Мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба», – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що «це був рік болю, жалю, віри та єдності». «І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги!» – переконаний Зеленський.

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Нагадаємо, триває 366-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.