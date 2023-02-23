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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Річниця повномасштабного вторгнення. Як церква зустріне 24 лютого

glavcom.ua
фото з відкритих джерел

Нехай з Божою допомогою час війни скоротиться, а день перемоги і миру – наблизиться

Завтра виповниться рік повномасштабної агресії Росії проти нашої держави. Безперечно, для всіх нас це сумна і трагічна дата, бо Росія вдерлася в наш дім зі зброєю, принісши в наші українські родини біль, сльози, втрати, розлуку, руйнування, каліцтва, смерті… Але чи досяг ворог своєї мети? Ні. Чи зламав він українців? Ні. Сьогодні ми духовно сильні і єдині в прагненнях, як ніколи.

Закликаю всіх вірних день 24-го лютого провести в посиленій молитві і пості. Насамперед, в пості духовному, зосереджуючись на ділах милосердя, підтримки й допомоги тим, хто цього потребує.

Також благословляю, окрім звичайних молитов, в наших монастирях і храмах, та всюди, де і для кого буде така можливість, протягом цього дня звершувати читання Псалтиря з молитвою про наших воїнів, про перемогу правди і справедливий мир для України.

Дорогі брати і сестри! У цю сумну для нас дату 24 лютого проведімо у пості та молитві за наших захисників, за живих і загиблих, за воїнів та за мирних мешканців, які постраждали і продовжують страждати від нашестя російської імперії зла. І нехай з Божою допомогою час війни скоротиться, а день перемоги і миру – наблизиться. Амінь!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: День Перемоги втрати ворог 24 лютого

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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

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