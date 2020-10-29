Зеленський несе відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури – Порошенко



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Петро Порошенко наголошує, що Володимир Зеленський несе персональну відповідальність за скандальне рішення КСУ

«Європейська солідарність» готує законопроект, спрямований на запобігання кризі у стосунках з Євросоюзом

Руйнування антикорупційної інфраструктури має на меті не лише убезпечити владу від відповідальності за корупцію, а й повернути Україну в сферу російського впливу. Про це заявив п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко у відеозверненні. При цьому він зауважив, що все це робиться «руками ОПЗЖ та депутатів з фракції олігарха Коломойського».

Він також зазначив, що у спілкуванні із західними партнерами переконує їх зберегти безвіз для українських громадян, але позбавити його всіх представників влади, відповідальних за згортання реформ. Порошенко також повідомив, що фракція «Європейська солідарність» готує законопроект, спрямований на запобігання кризі у стосунках з Євросоюзом.

«З 2014 по 2019 рік наша команда в тісній співпраці з міжнародними партнерами, з громадськістю створила нову антикорупційну інфраструктуру. Найдосконаліше детальне електронне публічне декларування статків можновладців – найжорсткіше у світі. Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Вищий антикорупційний суд, новий Верховний Суд. Це було потрібно для реформ всередині країни. Це стало складовою частиною нашої європейської інтеграції і передумовою для отримання безвізу», – нагадав Порошенко.

Він розповів про те, що створювати цю систему було дуже непросто. «Опір усім нововведенням чинився скажений, і перетиснути його можна було лише завдяки сильній політичній волі. Так, ці новостворені структури небездоганні, кожна з них пережила свою хворобу зростання. Але система працювала, і наша команда передала її наступникам в цілком робочому стані», – зауважує Порошенко.

«Тепер, коли влада довершує її руйнування, навіть мої опоненти визнають, що побудова цієї інфраструктури була великим досягненням. Прямо як у тій приказці «Тоді йому ціну знаєш, як його втрачаєш», – говорить п’ятий президент.

«Державне бюро розслідувань та інші правоохоронні органи віддані на відкуп Портнову та іншим адвокатам Януковича. Вони на вимогу Зеленського перетворені на інструмент політичного переслідування опонентів влади. Офіс Президента підірвав незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб Комісію з обрання нового очільника САП Банкова могла сформувала виключно з лояльних до себе людей. Підконтрольний Банковій Окружний адміністративний суд Києва нещодавнім рішенням щодо керівника НАБУ фактично блокує діяльність цього ключового антикорупційного органу», – перерахував Порошенко.

Лідер «Європейської солідарності» також нагадав, що ще раніше Зеленський замість продовження судової реформи на середньому і низовому рівнях спробував ліквідувати незалежність успішно сформованого за оцінками міжнародних партнерів Верховного Суду.

«Те, що сталося учора, дійсно заслуговує засідання РНБО. По формі все правильно. А по суті – це знущання. Тому що співавторами подання до Конституційного суду були народні депутати із групи «За майбутнє», неформальним лідером якої є близький політичний та бізнесовий партнер Зеленського Коломойський. То ж у нас більш, ніж достатньо підстав вважати, що персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури несе особисто Володимир Зеленський», – переконаний Порошенко.

За його словами, це відбувається, зокрема, через намагання Зеленського убезпечити «Слуг» від претензій з боку антикорупційних органів, для чого треба покласти край їхній незалежності.

«Інша відповідь – глибша. Показово, що до ключових рішень у цьому напрямку дотичні відверто проросійська ОПЗЖ, з якою «Слуги» планують формувати коаліцію не лише на місцях, та олігархічна партія «За майбутнє». Коломойський давно говорить, що Україні слід повернутися до сфери російського впливу. Отже, зрозуміло, чому саме їхні представники є авторами подань. І це вже геополітика», – вважає п’ятий президент.

Він наголошує: руйнування антикорупційних органів та антикорупційного законодавства завдає точкових і болючих ударів по відносинах України із Заходом, Європейським Союзом, Сполученими Штатами, по нашому європейському вибору, провокує глибоку кризу у стосунках з міжнародними партнерами, суперечить Угоді про асоціацію, підриває довіру.

Такі дії йдуть в розріз з Конституцією України, зокрема реалізації положень щодо стратегічного курсу України на членство в Європейському Союзі та НАТО – зазначає Порошенко.

«Зрозуміло, що тепер ще під більшу загрозу потрапив безвіз. Навіть українські дипломати в закритому листуванні б’ють на сполох. Нагадаю, Зеленський особисто запевняв, ніби з безвізом – все гаразд. Або свідомо говорив неправду, або навіть не здатен усвідомити глибину проблеми», – зауважує політик.

Порошенко закликав європейських партнерів не карати усіх українців позбавленням безвізу «за гріхи влади». «Кого слід карати – це всіх осіб, причетних до руйнації антикорупційної інфраструктури, тотального згортання реформ, гальмування України на шляху до Європи. Хай собі вільно мандрують не до Куршавелю, Монако чи Зальцбурга, а до Ростова, Москви і Магадана», – наголошує п’ятий президент.

«Щоби якомога швидше виправити ситуацію, я дав завдання народним депутатам від нашої фракції негайно підготувати законопроект, який залатає усі пробоїни в антикорупційному законодавстві за останні півтора роки і зможе запобігти кризі у стосунках України з Євросоюзом, в яку нас занурює організаційно та інтелектуально імпотентна українська влада», – резюмує Петро Порошенко.

Як відомо, 29 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував термінове засідання Радбезу через скасування Конституційним судом е-декларування. ЗМІ повідомили, що рішення Конституційного суду є підставою для ЄС тимчасово призупинити безвіз з Україною.