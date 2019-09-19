Зеленський і Трамп зустрінуться в Нью-Йорку - Білий дім



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Зустріч президентів України та США пройде наступного тижня

В телефонній розмові Зеленського з Пенсом йшлося про майбутню зустріч українського президента з Трампом

Президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проведуть зустріч на наступному тижні на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому за підсумками телефонної розмови Зеленського з віцепрезидентом США Майком Пенсом.

«Віцепрезидент по телефону спілкувався з президентом України в продовження їхньої продуктивної зустрічі 1 вересня у Варшаві та для обговорення майбутньої зустрічі президента Трампа з президентом Зеленським на наступному тижні на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку», - заявили у Білому домі.

Зазначається, що Пенс позитивно оцінив адміністрацію президента Зеленського за «сміливі дії щодо боротьби з корупцією за допомогою законодавчих реформ» та запропонував повну підтримку США в цих зусиллях.

До слова, ввечері 18 вересня пресслужба Офісу президента України повідомила, що Зеленський провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Майком Пенсом, уточнивши, які теми обговорювалися.