Президент ініціював телефонну розмову з Путіним

Росія відмовляється від переговорів з Україною

Президент України Володимир Зеленський ініціював телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Але російська сторона проігнорувала. Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

Зеленський розповів, що став ініціатором телефонної розмови з очільником Кремля Путіним на тлі загрози повномасштабного вторгнення.

«Сьогодні ініціював телефонну розмову з президентом Російської Федерації. Результат – тиша. Хоча тиша має бути на Донбасі», – сказав Зеленський.

Далі президент України звернувся до російського народу.

«Почуйте нас – народ та влада України хочуть миру! І йдеться не про світ за всяку ціну! Йдеться світ і принципах, справедливості, право на самовизначення, праві кожної людини без загроз. Це все важливо для нас та для світу», – сказав Зеленський.

Він заявив, що керівництво Росії схвалило крок російських військ вперед. Мова про російські війська вздовж українського кордону.

«Вздовж нього сьогодні стоять ваші війська, майже двісті тисяч солдатів. Тисячі бойових машин. Ваше керівництво схвалило їх крок уперед. На територію іншої країни. І цей крок може стати початком великої війни на Європейському континенті», – заявив Зеленський.

Як наголосив президент, причиною для російського вторгнення може стати будь–яка провокація.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».