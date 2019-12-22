Зеленський має нести відповідальність за катастрофічні наслідки в економіці, - Порошенко



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Петро Порошенко заявив, що відповідальність за економічну ситуацію в країні несе персонально президент Зеленський

Порошенко заявив, що внаслідок значного дефіциту бюджету постраждають всі сфери соціально-економічного життя країни

Президент Володимир Зеленський намагається призначити винних у катастрофічних процесах в економіці, але відповідальність за провальну бюджетну політику несе особисто він як людина, в якої в руках сконцентровані всі важелі влади.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в ефірі телеканалу «Україна».

«Дуже ганебна практика, яка була притаманна Януковичу і Азарову, коли намагалися кивати на «попередників». За п’ять років мого президенства жодного разу я не дозволив собі використовувати цей прийом, незважаючи на те, що ми прийняли країну в жахливому стані і це був однин з найважчих в сучасній історії України періодів», – сказав він.

Порошенко наголосив, що в першому півріччі його каденції бюджет мав значний профіцит і не було загрози формування такого значного дефіциту.

«Перші два квартали, коли ще була моя каденція, зростання економіки України перевищувало 4%. Це дуже непогані показники. За підсумками завершення моєї каденції лише на казначейському рахунку знаходилося біля 30-ти мільярдів гривень і у валюті знаходилося ще також більше 30-ти мільярдів гривень. Це профіцит бюджету на 20 мільярдів гривень за підсумками першого півріччя. Економіка розвивалася, гроші надходили», – зазначив політик.

«Зараз ми маємо різкі загрози для грошей на казначейському рахунку. Ми маємо недонадходження по митниці на суму майже в 39 мільярдів. Це і є так звана митна реформа? Я переконаний, що ми недоотримаємо по приватизації, ми недоотримаємо по тютюновому скандалу, коли за корупційними оборудками одного із членів «Слуги народу», фактично, зупинилося виробництво тютюнових рідприємств, а це недорахування в бюджет більше десятка мільярдів гривень», – роз’яснив Порошенко.

Він підкреслив, що відповідальність за економічну ситуацію в країні несе персонально президент Зеленський, адже він, фактично, повністю контролює дії уряду і більшості у Верховній Раді.

«Не треба пред’являти претензії до прем’єр-міністра чи уряду, вони є технократичні. Не треба пред’являти претензії до парламенту – вони в турборежимі виконують волю президента. В цих поточних умовах структури влади, великі права має президент, який формує одноосібно уряд і парламентські законопроекти, але і відповідальність за реальні катастрофічні явища в економіці несе президент», – сказав лідер «Європейської Солідарності».

Порошенко роз’яснив, що внаслідок значного дефіциту бюджету постраждають всі сфери соціально-економічного життя країни, навіть найважливіша у воюючій країні сфера – армія та оборонні замовлення.

«Які будуть наслідки цього? Перша позиція – це недофінансування місцевого самоврядування, руйнація системи децентралізації. Друга позиція – недофінансування соціальних і культурних видатків, в тому числі, субсидій, позиція по фінансуванню оборони. Недофінансовується державне оборонне замовлення, армія. Зараз необхідно дивитися – хто за це відповідає і кому це вигідно», – підкреслив Петро Порошенко.