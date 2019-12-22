Влада перетнула «червоні лінії», – Порошенко щодо прямих поставок російського газу до України



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П’ятий президент України Петро Порошенко

«Європейська солідарність» вимагатиме негайного скликання РНБО

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що влада перетнула «червоні лінії», коли погодилася на прямі постачання російського газу до України.

Про це Порошенко заявив у ефірі телеканалу «Україна».

«Сьогодні українські та російські ЗМІ повідомили, що п’ять українських компаній уклали угоди про постачання газу з РФ на український ринок. Це не комерційні контракти, вони є політичними. Путін продає газ п’ятій колоні зі значною знижкою, щоб прибутки використовувалися для фінансування цих політичних партій та для підриву основ української державності. Це – питання національної безпеки», – сказав Порошенко.

За його словами, «Європейська солідарність» вимагатиме негайного скликання РНБО і запровадження санкцій проти прямого постачання газу з РФ.

«Європейська Солідарність вимагатиме негайного скликання РНБО і запровадження санкцій проти прямого постачання газу з РФ, що є результатом таємних переговорів в Парижі. Влада перетнула в цьому сенсі ті «червоні лінії», про які голосно попереджали люди напередодні Нормандської зустрічі», – заявив Порошенко.

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Як заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко, українські компанії «Оператор ГТС» і «Нафтогаз» підпишуть контракти з «Газпромом» протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.