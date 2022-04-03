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    Зеленський нагородив посмертно відомого фотокора, якого вбили рашисти під Києвом

    У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки - Зеленський нагородив посмертно відомого фотокора, якого вбили рашисти під Києвом

    У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки

    фото з Facebook Левіна

    За фактом вбивства Макса Левіна відкрито кримінальне провадження

    Президент Володимир Зеленський нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня фотокореспондента Максима Левіна (посмертно). Відповідний Указ глава держави підписав 3 квітня.

    Державну відзнаку надано «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час висвітлення російської агресії».

    Нагадаємо, що фотожурналіста Максима Левіна, який зник під час виконання журналістських обов'язків у березні в Київській області, знайшли вбитим. Про це Інституту масової інформації повідомили в Офісі генерального прокурора.

    «Тіло журналіста знайдене на території села Гута Межигірська Вишгородського району. За попередньою інформацією беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил РФ вбили шляхом двох пострілів зі стрілецької зброї», – ідеться в повідомленні.

    Поліція знайшла тіло фотожурналіста 1 квітня.

    Вишгородська окружна прокуратура веде кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).

    У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки.

    Дату і місце прощання із Максом Левіним родина повідомить найближчим часом.

    Останній запис на Facebook-сторінці самого Левіна датований 00:35 13 березня. Він виклав тоді фото українських військових біля зруйнованого бункеру часів Другої світової війни в районі села Демидів.

    Довідково. Макс Левін народився 7 липня 1981 року на Київщині. З 15 років він мріяв стати фотографом. Юнаком Максим відвідував фотогурток та знімав на дзеркальний «Київ-98». Після школи здобув освіту за фахом «інженер компʼютерних систем» у Київському політехнічному інституті і працював фотожурналістом. Він працював як фотокореспондент, документальний фотограф та оператор багатьох українських і міжнародних видань.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський нагородив посмертно відомого фотокора, якого вбили рашисти під Києвом