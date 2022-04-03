Зеленський нагородив посмертно відомого фотокора, якого вбили рашисти під Києвом
У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки
За фактом вбивства Макса Левіна відкрито кримінальне провадження
Президент Володимир Зеленський нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня фотокореспондента Максима Левіна (посмертно). Відповідний Указ глава держави підписав 3 квітня.
Державну відзнаку надано «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час висвітлення російської агресії».
Нагадаємо, що фотожурналіста Максима Левіна, який зник під час виконання журналістських обов'язків у березні в Київській області, знайшли вбитим. Про це Інституту масової інформації повідомили в Офісі генерального прокурора.
«Тіло журналіста знайдене на території села Гута Межигірська Вишгородського району. За попередньою інформацією беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил РФ вбили шляхом двох пострілів зі стрілецької зброї», – ідеться в повідомленні.
Поліція знайшла тіло фотожурналіста 1 квітня.
Вишгородська окружна прокуратура веде кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).
У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки.
Дату і місце прощання із Максом Левіним родина повідомить найближчим часом.
Останній запис на Facebook-сторінці самого Левіна датований 00:35 13 березня. Він виклав тоді фото українських військових біля зруйнованого бункеру часів Другої світової війни в районі села Демидів.
Довідково. Макс Левін народився 7 липня 1981 року на Київщині. З 15 років він мріяв стати фотографом. Юнаком Максим відвідував фотогурток та знімав на дзеркальний «Київ-98». Після школи здобув освіту за фахом «інженер компʼютерних систем» у Київському політехнічному інституті і працював фотожурналістом. Він працював як фотокореспондент, документальний фотограф та оператор багатьох українських і міжнародних видань.