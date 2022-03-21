Прем'єр-міністр Великобританії «хоче спробувати, якщо це може щось змінити»

Джонсон попросив чиновників вивчити доцільність та цінність поїздки в столицю України для переговорів із Зеленським

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розглядає можливість миттєвої поїздки до Києва, щоб продемонструвати підтримку Україні у війні проти Росії. Наразі його підлеглі аналізують доцільність такого рішення. Про це повідомляє Daily Mail.

За даними британського видання, Джонсон попросив чиновників вивчити доцільність та цінність поїздки в столицю України для переговорів із президентом Володимиром Зеленським.

Втім, як інформує видання, категорично проти такої поїздки британського прем'єра виступає служба його охорони, яка боїться що не зможе організувати потрібний рівень безпеки в країні, де йде війна.

Але Джонсон, як пишуть ЗМІ, «все одно хоче спробувати, якщо це може щось змінити».

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на конференції Консервативної партії у Блекпулі звинуватив «варвара» Володимира Путіна у вторгненні в Україну, зазначивши, що країни Заходу більше не відновлюватимуть відносини з РФ. Також Джонсон вважає, що російський президент Володимир Путін вторгненням в Україну зробив катастрофічну помилку.

Раніше Джонсон заявив, що Україна зараз розплачується за те, що Захід довгі роки не розумів загрози, яку становить президент РФ Володимир Путін. Як відомо, Джонсон пообіцяв Україні допомогу, яка захистить міста від бомбардувань.

Додамо, що Джонсон пообіцяв зробити все можливе задля завершення війни в Україні.

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