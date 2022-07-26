Зеленський озвучив терміни звільнення окупованих території України

Зима сповільнить бойові дії до жорстокої війни на виснаження

Київ хоче мирної угоди, але спочатку треба відвоювати свої землі

Україна має повернути території, захоплені Росією, впродовж наступних 3-6 тижнів, перш ніж зробити це стане набагато важче. Про це повідомляє видання Politico.

За словами голови Комітету збройних сил Палати представників США Адама Сміта, що відвідував Київ та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, українські офіційні особи заявили, що хочуть досягти мирної угоди з росіянами, але спочатку вони повинні відвоювати землі, які захопили окупанти.

«Наступні три-шість тижнів є вирішальними», – сказав він, передаючи головний меседж, який почув від Зеленського та інших.

Він зазначив, що цей період є важливим, адже зима з більш низькими температурами та жорстокими умовами сповільнить бойові дії до жорстокої війни на виснаження.

Нагадаємо, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар.

Напередодні ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.

Як відомо, за даними Інституту вивчення війни, українські сили, ймовірно, готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області.

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