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    Новини

    Зеленський озвучив терміни звільнення окупованих території України

    Зима сповільнить бойові дії до жорстокої війни на виснаження - Зеленський озвучив терміни звільнення окупованих території України
    Зима сповільнить бойові дії до жорстокої війни на виснаження
    фото з відкритих джерел

    Київ хоче мирної угоди, але спочатку треба відвоювати свої землі

    Україна має повернути території, захоплені Росією, впродовж наступних 3-6 тижнів, перш ніж зробити це стане набагато важче. Про це повідомляє видання Politico.

    За словами голови Комітету збройних сил Палати представників США Адама Сміта, що відвідував Київ та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, українські офіційні особи заявили, що хочуть досягти мирної угоди з росіянами, але спочатку вони повинні відвоювати землі, які захопили окупанти.

    «Наступні три-шість тижнів є вирішальними», – сказав він, передаючи головний меседж, який почув від Зеленського та інших.

    Він зазначив, що цей період є важливим, адже зима з більш низькими температурами та жорстокими умовами сповільнить бойові дії до жорстокої війни на виснаження.

    Нагадаємо, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар.

    Напередодні ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.

    Як відомо, за даними Інституту вивчення війни, українські сили, ймовірно, готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області.

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    Теги: росія окупанти Київ США війна Україна окупація звільнення #stoprussia
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    Зеленський озвучив терміни звільнення окупованих території України