Контрнаступ. Подоляк назвав п'ять цілей ЗСУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна має у війні з Росією п'ять цілей. Про це він написав у Twitter.

«Спеціальна військова контроперація обов’язково досягне своїх цілей», – йдеться в повідомленні.

Цілі Збройних сил України:

special military counteroperation will achieve its goals:



1. Expulsion of from

2. Criminal enclaves and gray zones elimination

3. Demilitarization of RF

4. "Evil empire" reputation destruction.

5. RF transformation into an isolated "camp for its own" kind of world