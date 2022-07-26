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    Події в Україні

    Контрнаступ. Подоляк назвав п'ять цілей ЗСУ

    Україна планує демілітаризувати Росію - Контрнаступ. Подоляк назвав п'ять цілей ЗСУ
    Україна планує демілітаризувати Росію
    фото ілюстративне

    Бійці мають намір перетворити РФ на ізольований «табір для своїх»

    Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна має у війні з Росією п'ять цілей. Про це він написав у Twitter.

    «Спеціальна військова контроперація обов’язково досягне своїх цілей», – йдеться в повідомленні.

    Цілі Збройних сил України:

    1. вигнання Росії з України;
    2. ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон;
    3. демілітаризація РФ;
    4. знищення репутації «імперії зла»;
    5. перетворення Росії на ізольований «табір для своїх».

    Раніше Подоляк сказав, що Україна для пришвидшення своєї перемоги у війні з Росією має отримати від союзників далекобійні ракети до Himars.

    Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, українські сили, ймовірно, готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області.

    До слова, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація Михайло Подоляк #stoprussia
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    Контрнаступ. Подоляк назвав п'ять цілей ЗСУ