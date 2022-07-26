Контрнаступ. Подоляк назвав п'ять цілей ЗСУ

Бійці мають намір перетворити РФ на ізольований «табір для своїх»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна має у війні з Росією п'ять цілей. Про це він написав у Twitter.

«Спеціальна військова контроперація обов’язково досягне своїх цілей», – йдеться в повідомленні.

Цілі Збройних сил України:

вигнання Росії з України; ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон; демілітаризація РФ; знищення репутації «імперії зла»; перетворення Росії на ізольований «табір для своїх».

special military counteroperation will achieve its goals:



1. Expulsion of from

2. Criminal enclaves and gray zones elimination

3. Demilitarization of RF

4. "Evil empire" reputation destruction.

5. RF transformation into an isolated "camp for its own" kind of world — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 26, 2022

Раніше Подоляк сказав, що Україна для пришвидшення своєї перемоги у війні з Росією має отримати від союзників далекобійні ракети до Himars.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, українські сили, ймовірно, готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області.

До слова, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.

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