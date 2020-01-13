Зеленський підписав закон про єдиний реєстр педофілів



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Президент Володимир Зеленський

Законом створюється Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за такі злочини.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

На сторінці закону № 0887 зазначається, що 13 січня документ повернуто із підписом президента.

Законом, зокрема, створюється Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх, який має стати запобіжником для повторення таких злочинів.

До реєстру вносяться відомості щодо прізвища, імені, по батькові засудженого, дати народження, місця проживання чи перебування, злочину, за який його було засуджено, кримінального покарання, яке до нього було застосовано, інформацію про фактично відбуте ним покарання, а також про порушення правил адміністративного нагляду.

Інформація про особу вноситься до реєстру на підставі обвинувального вироку суду, який набув законної сили. У разі якщо особа вчинила злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи до створення реєстру, інформація про таку особу вноситься до реєстру на підставі ухвали суду за місцем проживання такої особи або місцем відбування нею покарання за клопотанням прокурора.

Інформація про особу виключається з реєстру у разі скасування обвинувального вироку або ухвали суду.

Користувачами реєстру є керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

Крім того, закон посилює відповідальність за злочини, передбачені ст. 152, 153 КК України, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, особою яка раніше вчиняла такі злочини (у разі їх повторності) - до довічного позбавлення волі.