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    Зеленський підписав закон про депутатську недоторканність

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    Закон визначає особливості в частині початку досудового розслідування щодо народного депутата України - Зеленський підписав закон про депутатську недоторканність
    Закон визначає особливості в частині початку досудового розслідування щодо народного депутата України

    Документ спрямований на гармонізацію положень законодавчих актів з відповідними конституційними нормами

    Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо недоторканності народних депутатів.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Зазначається, що документ спрямований на гармонізацію положень законодавчих актів з відповідними конституційними нормами.

    «Водночас з метою забезпечення дотримання гарантій депутатської діяльності закон визначає особливості в частині початку досудового розслідування щодо народного депутата України, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій», — йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялось, на засіданні Верховної Ради 18 грудня депутати проголосували за скасування недоторканності народних депутатів. За законопроєкт проголосував 291 депутат.

    Натомість НАБУ і САП просили Зеленського ветувати закон щодо нібито зняття депутатської недоторканості.

    Верховна Рада депутат закон політика Володимир Зеленський президент депутатська недоторканність
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