Зеленський підписав закон про депутатську недоторканність
Документ спрямований на гармонізацію положень законодавчих актів з відповідними конституційними нормами
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо недоторканності народних депутатів.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зазначається, що документ спрямований на гармонізацію положень законодавчих актів з відповідними конституційними нормами.
«Водночас з метою забезпечення дотримання гарантій депутатської діяльності закон визначає особливості в частині початку досудового розслідування щодо народного депутата України, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій», — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, на засіданні Верховної Ради 18 грудня депутати проголосували за скасування недоторканності народних депутатів. За законопроєкт проголосував 291 депутат.
Натомість НАБУ і САП просили Зеленського ветувати закон щодо нібито зняття депутатської недоторканості.