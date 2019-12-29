Зеленський підписав закон про депутатську недоторканність



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Закон визначає особливості в частині початку досудового розслідування щодо народного депутата України

Документ спрямований на гармонізацію положень законодавчих актів з відповідними конституційними нормами

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо недоторканності народних депутатів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що документ спрямований на гармонізацію положень законодавчих актів з відповідними конституційними нормами.

«Водночас з метою забезпечення дотримання гарантій депутатської діяльності закон визначає особливості в частині початку досудового розслідування щодо народного депутата України, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій», — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, на засіданні Верховної Ради 18 грудня депутати проголосували за скасування недоторканності народних депутатів. За законопроєкт проголосував 291 депутат.

Натомість НАБУ і САП просили Зеленського ветувати закон щодо нібито зняття депутатської недоторканості.