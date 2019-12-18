Парламентарі скасували свою недоторканність



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«За» законопроєкт проголосував 291 депутат

На ранковому засіданні Верховної Ради сьогодні, 18 грудня, депутати проголосували за скасування недоторканності народних депутатів.

«За» законопроєкт проголосував 291 депутат.

Так, проєкт закону «Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України» було розглянуто у другому читанні з пропозиціями президента України і в цілому.

Загалом, як повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков, до законопроєкту було запропоновано 101 поправка, з них регламентний комітет врахував 32.

Зокрема, у законі йдеться про те, що кримінальне правопорушення вчинене нардепом розглядатимуть тільки Національне антикорупційне бюро та центральний апарат Державного бюро розслідувань.

Відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення нардепом, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань генеральним прокурором (особою, що виконує обов’язки генпрокурора).

Якщо народний депутат без поважної причини не прибув на судове засідання або не повідомив про причини своєї відсутності, таке клопотання може розглядатися без його участі.

Без дозволу слідчого судді, винесеного на підставі клопотання, погодженого генпрокурором, дозволяється затримання нардепа лише у разі, якщо останнього застали під час вчинення або безпосередньо після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, пов’язаного із застосуванням насильства, або такого, що спричинив загибель людини.

При цьому, якщо було затримано спікера Ради, правоохоронці зобов’язані негайно, але не пізніше 24 години з моменту вчинення таких дій, повідомити про це першого заступника голови Верховної Ради.

Також у законі говориться, що парламентарі не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Раді та її органах, а також під час здійснення депутатських повноважень, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

«Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності законом «Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України», - йдеться у тексті закону.

Як повідомлялося, на ранковому засіданні Ради Разумков запропонував допомогти онкохворим дітям.