НАБУ і САП просять Зеленського ветувати закон щодо нібито зняття депутатської недоторканості



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Зі свого боку, Національне бюро та Антикорупційна прокуратура готові долучитися до процесу доопрацювання законопроєкту та надати свої рекомендації

Проголосований 18 грудня 2019 року Верховною Радою України законопроєкт №2237 щодо нібито зняття депутатської недоторканості знизить ефективність розслідування злочинів, вчинених за участі чинних парламентарів. Окремі прийняті норми можуть призвести до виникнення процесуальних проблем ще на початку розслідування та дозволити цим учасникам уникнути відповідальності. Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного антикорупційного бюро України.

«Такий стан речей викликає глибоке занепокоєння в Національного бюро, якому підслідні народні депутати України, та прокурорів САП, які здійснюють процесуальний нагляд у всіх кримінальних провадженнях НАБУ», - йдеться у повідомленні.

Так, відповідно до законопроєкту №2237, Генеральний прокурор (або виконуючий його обов’язки) стане єдиним в Україні, хто зможе внести відомості про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України до Єдиного реєстру досудових розслідувань, — тобто почати розслідування.

Вказана норма ставить під загрозу незалежність детективів НАБУ і прокурорів САП у своїй діяльності, адже тепер перед тим, як розпочати розслідування, вони мають звернутися до Генпрокурора, щоб переконати його внести відомості до ЄРДР. Крім того, законопроєкт не визначає, яким чином слідчі мають передавати інформацію Генпрокурору, щоб той розпочав розслідування.

Також вказаний законопроєкт частково унеможливлює збір доказів у провадженні. Припустімо, в межах одного розслідування детективи НАБУ виявили інший злочин, до якого ймовірно причетний нардеп. До набуття чинності законопроекту №2237, слідчим достатньо виокремити вказаний епізод і розслідувати як окреме провадження. Якщо ж проголосований проєкт набуде статусу закону, детективам доведеться переконувати Генпрокурора розпочати розслідування, однак після його початку усі зібрані в межах іншої справи докази визнаються недопустимими.

«Це – лише деякі з загроз, які містить законопроєкт №2237. Окрім них є ще чимало процесуальних аспектів, які здатні заблокувати роботу детективів НАБУ та прокурорів САП в сфері очищення законодавчого органу від корупції», - резюмується у повідомленні.

Зі свого боку, Національне бюро та САП готові долучитися до процесу доопрацювання законопроєкту та надати свої рекомендації.

Як повідомлялось, на ранковому засіданні Верховної Ради сьогодні, 18 грудня, депутати проголосували за скасування недоторканності народних депутатів. За законопроєкт проголосував 291 депутат.