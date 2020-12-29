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    Зеленський підписав закон, яким ратифікується британсько-українська Угода про стратегічне партнерство

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    8 жовтня Україна і Британія підписали стратегічний договір, що замінить угоду про Асоціацію - Зеленський підписав закон, яким ратифікується британсько-українська Угода про стратегічне партнерство
    8 жовтня Україна і Британія підписали стратегічний договір, що замінить угоду про Асоціацію

    Угода про стратегічне партнерство набуде чинності 1 січня 2021 року

    Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №0083 «Про ратифікацію Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Британією».

    Як свідчить портал Верховної Ради, закон було повернуто до парламенту з підписом президента 28 грудня.

    «Велика Британія вітає підписання президентом України Володимиром Зеленським закону, яким ратифікується британсько-українська Угода про стратегічне партнерство, що набуде чинності 1 січня 2021 року та активізує співробітництво у сферах політики, торгівлі й безпеки між нашими країнами», ─ заявило посольство Британії в Україні у Twitter.

    8 жовтня Україна і Британія підписали стратегічний договір, що замінить угоду про Асоціацію.

    Угода передбачає збереження преференційного доступу українських товарів на британський ринок та створення зони вільної торгівлі між державами. 98% українського експорту не обкладатиметься митом. 

    Угода також посилює політичне партнерство двох держав, виводить на новий рівень стратегічне партнерство у протидії російській агресії.

    На початку грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск з наступного року зони вільної торгівлі між Україною та Британією. 

    Теги: торгівля закон Велика Британія Володимир Зеленський президент
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