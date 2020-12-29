Зеленський підписав закон, яким ратифікується британсько-українська Угода про стратегічне партнерство

8 жовтня Україна і Британія підписали стратегічний договір, що замінить угоду про Асоціацію

Угода про стратегічне партнерство набуде чинності 1 січня 2021 року

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №0083 «Про ратифікацію Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Британією».

Як свідчить портал Верховної Ради, закон було повернуто до парламенту з підписом президента 28 грудня.

«Велика Британія вітає підписання президентом України Володимиром Зеленським закону, яким ратифікується британсько-українська Угода про стратегічне партнерство, що набуде чинності 1 січня 2021 року та активізує співробітництво у сферах політики, торгівлі й безпеки між нашими країнами», ─ заявило посольство Британії в Україні у Twitter.

8 жовтня Україна і Британія підписали стратегічний договір, що замінить угоду про Асоціацію.

Угода передбачає збереження преференційного доступу українських товарів на британський ринок та створення зони вільної торгівлі між державами. 98% українського експорту не обкладатиметься митом.

Угода також посилює політичне партнерство двох держав, виводить на новий рівень стратегічне партнерство у протидії російській агресії.

На початку грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск з наступного року зони вільної торгівлі між Україною та Британією.