В Україні є два уряди. Звільнений голова ОДА зробив скандальну заяву

Президент Володимир Зеленський дає вказівку голові Хмельницької ОДА Дмитру Габінету під час візиту до Хмельницької області на початку червня 2020 року

Екскерманич Хмельниччини піддав сумніву управлінські підходи Банкової

Колишній голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет розкритикував спроби Офісу президента керувати іншими гілками влади.

Про це експосадовець сказав в ефірі місцевого телеканалу, повідомляє «Главком».

«В Україні зруйнований розподіл влади. У нас по факту два Кабміни. Навіть не так – є Кабмін на Банковій (Офіс президента) і є орган влади, який називається Кабінетом міністрів, який виконує певні вказівки, що даються на Банковій. Це я можу підтвердити з власного досвіду», – сказав він.

Думку колишнього голови ОДА розділив присутній у студії нардеп від депгрупи «Партія «За майбутнє» Сергій Лабазюк.

«Примітивне питання узгоджується в Офісі президента, що фізично неможливо», – зазначив політик і категорично виступив проти президентської форми правління в Україні.

Крім цього, Дмитро Габінет заявив, що, перебуваючи на посаді голови ОДА, не погоджувався з тодішньою кадровою політикою стосовно представників попередньої влади.

«Була чітка позиція, що посади голів райдержадміністрацій не могли посісти особи, котрі мали стосунок до попередньої влади. Хоча я вважав, що це неправильно. Адже, коли людина працювала чесно і виконувала певну роль за часів президенства Порошенка, то чому вона не може отримати керівну посаду і при президенту Зеленському. Але вже сьогодні почали призначати нових голів облдержадміністрацій, які працювали за попередньої влади. Треба судити людей за їхніми справами», – зазначив екскерманич області.

Як повідомляв «Главком», 24 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Дмитра Габінета з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

За тиждень до звільнення Габінет звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з наполегливим проханням відмовитися від «карантину вихідного дня» і повернутися до системи адаптивного карантину, яка передбачала поділ на чотири рівня епідемічної небезпеки.

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