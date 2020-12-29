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    В Україні є два уряди. Звільнений голова ОДА зробив скандальну заяву

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    Президент Володимир Зеленський дає вказівку голові Хмельницької ОДА Дмитру Габінету під час візиту до Хмельницької області на початку червня 2020 року - В Україні є два уряди. Звільнений голова ОДА зробив скандальну заяву
    Президент Володимир Зеленський дає вказівку голові Хмельницької ОДА Дмитру Габінету під час візиту до Хмельницької області на початку червня 2020 року
    Фото: Офісу президента

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    Колишній голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет розкритикував спроби Офісу президента керувати іншими гілками влади.

    Про це експосадовець сказав в ефірі місцевого телеканалу, повідомляє «Главком».

    «В Україні зруйнований розподіл влади. У нас по факту два Кабміни. Навіть не так – є Кабмін на Банковій (Офіс президента) і є орган влади, який називається Кабінетом міністрів, який виконує певні вказівки, що даються на Банковій. Це я можу підтвердити з власного досвіду», – сказав він.

    Думку колишнього голови ОДА розділив присутній  у студії нардеп від депгрупи «Партія «За майбутнє» Сергій Лабазюк.

    «Примітивне питання узгоджується в Офісі президента, що фізично неможливо», – зазначив політик і категорично виступив проти президентської форми правління в Україні.

    Крім цього, Дмитро Габінет заявив, що, перебуваючи на посаді голови ОДА, не погоджувався з тодішньою кадровою політикою стосовно представників попередньої влади.

    «Була чітка позиція, що посади голів райдержадміністрацій не могли посісти особи, котрі мали стосунок до попередньої влади. Хоча я вважав, що це неправильно. Адже, коли людина працювала чесно і виконувала певну роль за часів президенства Порошенка, то чому вона не може отримати керівну посаду і при президенту Зеленському. Але вже сьогодні почали призначати нових голів облдержадміністрацій, які працювали за попередньої влади. Треба судити людей за їхніми справами», – зазначив екскерманич області.

    Як повідомляв «Главком», 24 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Дмитра Габінета з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

    За тиждень до звільнення Габінет звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з наполегливим проханням відмовитися від «карантину вихідного дня» і повернутися до системи адаптивного карантину, яка передбачала поділ на чотири рівня епідемічної небезпеки.

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    Теги: Петро Порошенко Кабмін кадрові зміни Володимир Зеленський влада Офіс президента Денис Шмигаль
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