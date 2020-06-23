Шмигаль анонсував зниження ставки за іпотекою до 5-7%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уряд хоче знизити ставку за іпотекою

Прем'єр зазначив, що вже восени спостерігатиметься здешевлення фінансових ресурсів

Кабінет міністрів має на меті зниження ставки за іпотекою до 5-7%.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Інтерфакс-Україна.

«Наша мета взагалі 5-7%, а не 10%. 10% - це початкова мінімальна мета для іпотеки, щоб наразі зрушити економіку з місця», - сказав Шмигаль.

Прем'єр спрогнозував, що здешевлення фінансових ресурсів спостерігатиметься уже восени.

Шмигаль наголосив, що уряд створюватиме умови, щоб це відбулося вже влітку, але система стабільна, й інерційність є певною запорукою стабільності банківської і грошово-кредитної систем.

Зазначимо, що на початку червня у Нацбанку назвали дату появи іпотеки під 10% річних. Перша заступниця голови НБУ наголосила, що для іпотеки під 10% банкам необхідно знизити депозитні ставки.

Заступниця директора департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Ольга Муха розповіла, що за останні роки банки визначили бажаного іпотечного позичальника - це айтішник.

Заступник голови правління Правекс Банку Семен Бабаєв стверджує, що через різке падіння кредитних ставок банки можуть почати цінову війну за позичальника.

Заступниця голови правління банку «Глобус» Олена Дмітрієва стверджує, що спекулятивна купівля нерухомості з інвестиційними цілями зараз не відбувається в кредит, оскільки кредитна ставка набагато вище за темпи подорожчання житла.

Водночас у січні повідомлялося, що банки не планують суттєвих змін в іпотечному кредитуванні.

До слова, у грудні 2019 року глава уряду Гончарук анонсував кредити для бізнесу під 12% вже в 2020 році.