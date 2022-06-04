Налякали всю Одесу: «жартівники» влаштували феєрверк під час тривоги (відео)

В Одесі під час повітряної тривоги невідомі влаштували салюти

«Жартівників» затримала поліція

В Одесі влаштували феєрверк під час повітряної тривоги. «Жартівників» затримали патрульні. Про це повідомив речник ОВА Сергій Братчук.

Вночі 3 червня, коли майже по всій Україні тривала повітряна тривога, невідомі запускали салюти.

Як повідомляють місцеві паблики, феєрверки запускали на Лазарєва, 86. Водночас, повідомляється, що салюти запускалися в Приморському районі Одеси, поряд з будівлею СБУ в Одеській області.

«Патрульними поліцейськими Одеси вже затримані «жартівники», що влаштували фейєрверк під час повітряної тривоги у місті», – написав Братчук.

Наразі з'ясовуються усі подробиці події та її кваліфікація згідно чинного законодавства, зокрема, правового режиму воєнного стану.

На місці працює слідчо-оперативна група.