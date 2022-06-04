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    Новини

    Налякали всю Одесу: «жартівники» влаштували феєрверк під час тривоги (відео)

    В Одесі під час повітряної тривоги невідомі влаштували салюти - Налякали всю Одесу: «жартівники» влаштували феєрверк під час тривоги (відео)
    В Одесі під час повітряної тривоги невідомі влаштували салюти
    фото з відкритих джерел

    «Жартівників» затримала поліція

    В Одесі влаштували феєрверк під час повітряної тривоги. «Жартівників» затримали патрульні. Про це повідомив речник ОВА Сергій Братчук.

    Вночі 3 червня, коли майже по всій Україні тривала повітряна тривога, невідомі запускали салюти.

    Як повідомляють місцеві паблики, феєрверки запускали на Лазарєва, 86. Водночас, повідомляється, що салюти запускалися в Приморському районі Одеси, поряд з будівлею СБУ в Одеській області.

    «Патрульними поліцейськими Одеси вже затримані «жартівники», що влаштували фейєрверк під час повітряної тривоги у місті», – написав Братчук.

    Наразі з'ясовуються усі подробиці події та її кваліфікація згідно чинного законодавства, зокрема, правового режиму воєнного стану.

    На місці працює слідчо-оперативна група.

    Теги: росія окупанти СБУ Одеса війна Україна поліція окупація #stoprussia
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    Налякали всю Одесу: «жартівники» влаштували феєрверк під час тривоги (відео)