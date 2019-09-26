Зеленський подякував єврейській громаді за зміцнення відносин України та США



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Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками єврейських організацій США

Зеленський зустрівся з представниками єврейських організацій США

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США.

Про це повідомляє Офіс президента.

«Ми прагнемо змінити Україну, щоб вона стала світовим брендом усього інноваційного. Для цього ми хочемо залучити досвід США та Ізраїлю», — сказав Зеленський.

Він попросив представників єврейських організацій сприяти залученню в Україну американських та ізраїльських інвесторів.

Єврейська громада відзначила значний прогрес у боротьбі зі злочинами, скоєними на ґрунті ксенофобії, антисемітизму та ненависті.

«Розкручування теми антисемітизму в Україні - це провокація. Ми налаштовані не допустити злочинів, вчинених на ґрунті антисемітизму, ксенофобії та нетерпимості», — наголосив Зеленський.

Представники єврейських організацій висловили зацікавленість у проведенні реформ в Україні, спрямованих на економічне зростання та боротьбу з корупцією.

Президент подякував єврейській громаді за зміцнення стратегічних відносин України та США, а також за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої країни.

Зі свого боку головний рабин Федерації єврейських громад України Шмуель Камінецький привітав постійну підтримку, що її надає єврейська громада США євреям в Україні.