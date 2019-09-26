Зеленський подякував єврейській громаді за зміцнення відносин України та США
Зеленський зустрівся з представниками єврейських організацій СШАПрезидент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США.
Про це повідомляє Офіс президента.
«Ми прагнемо змінити Україну, щоб вона стала світовим брендом усього інноваційного. Для цього ми хочемо залучити досвід США та Ізраїлю», — сказав Зеленський.
Він попросив представників єврейських організацій сприяти залученню в Україну американських та ізраїльських інвесторів.
Єврейська громада відзначила значний прогрес у боротьбі зі злочинами, скоєними на ґрунті ксенофобії, антисемітизму та ненависті.
«Розкручування теми антисемітизму в Україні - це провокація. Ми налаштовані не допустити злочинів, вчинених на ґрунті антисемітизму, ксенофобії та нетерпимості», — наголосив Зеленський.
Представники єврейських організацій висловили зацікавленість у проведенні реформ в Україні, спрямованих на економічне зростання та боротьбу з корупцією.
Президент подякував єврейській громаді за зміцнення стратегічних відносин України та США, а також за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої країни.
Зі свого боку головний рабин Федерації єврейських громад України Шмуель Камінецький привітав постійну підтримку, що її надає єврейська громада США євреям в Україні.