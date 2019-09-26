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    Зеленський подякував єврейській громаді за зміцнення відносин України та США

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    <span>Володимир Зеленський під час зустрічі з&nbsp;представниками єврейських організацій США</span> - Зеленський подякував єврейській громаді за зміцнення відносин України та США
    Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками єврейських організацій США

    Зеленський зустрівся з представниками єврейських організацій США

    Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США.

    Про це повідомляє Офіс президента.

    «Ми прагнемо змінити Україну, щоб вона стала світовим брендом усього інноваційного. Для цього ми хочемо залучити досвід США та Ізраїлю», — сказав Зеленський.

    Він попросив представників єврейських організацій сприяти залученню в Україну американських та ізраїльських інвесторів.

    Єврейська громада відзначила значний прогрес у боротьбі зі злочинами, скоєними на ґрунті ксенофобії, антисемітизму та ненависті.

    «Розкручування теми антисемітизму в Україні - це провокація. Ми налаштовані не допустити злочинів, вчинених на ґрунті антисемітизму, ксенофобії та нетерпимості», — наголосив Зеленський.

    Представники єврейських організацій висловили зацікавленість у проведенні реформ в Україні, спрямованих на економічне зростання та боротьбу з корупцією.

    Президент подякував єврейській громаді за зміцнення стратегічних відносин України та США, а також за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої країни.

    Зі свого боку головний рабин Федерації єврейських громад України Шмуель Камінецький привітав постійну підтримку, що її надає єврейська громада США євреям в Україні.

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