Зеленський подякував НАТО за надання Україні статусу партнера з розширеними можливостями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський: вдячний членам Альянсу за визнання вагомого внеску України в спільні операції з підтримання миру у світі

Статус Партнера розширених можливостей НАТО – практичне рішення, яке дозволить Україні та Альянсу ще краще взаємодіяти заради спільної безпеки, зазначив президент

Статус Партнера розширених можливостей НАТО дозволить Україні та Альянсу краще взаємодіяти заради спільної безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Тwitter.

«Вдячний членам Альянсу за визнання вагомого внеску України в спільні операції з підтримання миру у світі. Статус Партнера розширених можливостей НАТО – практичне рішення, яке дозволить Україні та Альянсу ще краще взаємодіяти заради спільної безпеки», - написав глава держави.

Як повідомлялось, в Альянсі 12 червня ухвалили рішення про надання Україні статусу члена Програми розширених можливостей НАТО (EOP).

НАТО запустило Програму розширених можливостей у 2014 році та долучило до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ з силами НАТО.

В Альянсі уточнили, що статус партнера НАТО з розширеними можливостями не впливає на можливе членство України в альянсі. Даний статус передбачає розширення двосторонньої співпраці.