Зеленський поговорив по телефону з прем’єром Індії



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Зеленський привітав Нарендру Моді з переобранням на посаду прем’єр-міністра Індії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді.

Про це 1 серпня повідомляє пресслужба президента.

Зазначається, що Зеленський привітав Нарендру Моді з переконливою перемогою на загальнонаціональних парламентських виборах і переобранням на посаду прем’єр-міністра Індії.

«Співрозмовники погодилися з необхідністю активізації політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема домовилися про обмін візитами найближчим часом, обговорили шляхи зміцнення економічних зв’язків, розширення військово-технічної співпраці», - говориться у повідомленні.

Також, як повідомляється, сторони позитивно відзначили інтерес індійської молоді до навчання у закладах вищої освіти України, зростання уваги індійського кінематографа до нашої країни, традиційну популярність Індії серед українців.

Нагадаємо, 31 липня Зеленський прибув з візитом в Черкаси. Свій візит він розпочав з аеропорту, а потім оглянув ремонт траси Р-10 (Канів-Чигирин-Кременчук).

Під час зустрічі в залі Черкаської облради Зеленський представив нового главу ОДА Ігоря Шевченка.