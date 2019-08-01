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    Зеленський поговорив по телефону з прем’єром Індії

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    Зеленський поговорив по телефону з прем’єром Індії

    Зеленський привітав Нарендру Моді з переобранням на посаду прем’єр-міністра Індії

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді.

    Про це 1 серпня повідомляє пресслужба президента.

    Зазначається, що Зеленський привітав Нарендру Моді з переконливою перемогою на загальнонаціональних парламентських виборах і переобранням на посаду прем’єр-міністра Індії.

    «Співрозмовники погодилися з необхідністю активізації політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема домовилися про обмін візитами найближчим часом, обговорили шляхи зміцнення економічних зв’язків, розширення військово-технічної співпраці», - говориться у повідомленні.

    Також, як повідомляється, сторони позитивно відзначили інтерес індійської молоді до навчання у закладах вищої освіти України, зростання уваги індійського кінематографа до нашої країни, традиційну популярність Індії серед українців.

    Нагадаємо, 31 липня Зеленський прибув з візитом в Черкаси. Свій візит він розпочав з аеропорту, а потім оглянув ремонт траси Р-10 (Канів-Чигирин-Кременчук).

    Під час зустрічі в залі Черкаської облради Зеленський представив нового главу ОДА Ігоря Шевченка

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