Зеленський пообіцяв не влаштовувати Майдан, якщо програє



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Піднімати Майдан ніхто не буде, - Зеленський Фото Чесна Країна

Кандидат у президенти: Крові у нашій країни проливається достатньо

Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський запевнив, що у раз його програшу на виборах не організовуватиме протестів.

«Піднімати Майдан ніхто не буде, крові у нашій країни (проливається) достатньо», - сказав він під час спілкування з іноземними журналістами: New York Times, Washington Post, Bloomberg, Der Spiegel, The Economist, Le Figaro, Atlantic Council, Kyivpost.

Як повідомлялось, за результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на початку березня, лідером президентського рейтингу станом на кінець другого тижня березня залишається Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився та має намір голосувати.



Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,8%), третю – Петро Порошенко (17,4%). За Юрія Бойка готові віддати свої голоси 10,2%, Анатолія Гриценка – 9,4%, Олега Ляшка – 5,8%, Олександра Вілкула – 3,5%, Ігоря Смешка – 3,1%, Романа Кошулинського – 2,2%. За останній тиждень електоральні позиції лідерів практично не змінилися.