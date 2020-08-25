На тлі Зеленського Порошенко став ще краще

Петро Порошенко та Володимир Зеленський фото з відкритих джерел

Дивлюся хроніки останніх днів

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На фоне Зеленского.

Порошенко стал еще лучше.

При нем остались все его достоинства, а его недостатки стали смешными мелочами на фоне вот Этого.

Пропасть между ними настолько очевидна и настолько огромна, что не ровен час и все встанет на свои заслуженные места.

Прошел год.

Все обвинения оказались пшиком, а достижения никуда не делись.

Один.

Так и остался ментально Мальчиком прыгающим на сцене и бегающим между столами олигархов – Чего изволите.

Второй.

Лидер и вожак идущий впереди и ведущий за собой народ. На которого приятно смотреть, которого хочется слушать, с которым чувствуешь уверенность и за которого не стыдно.

Волею людей они поменялись местами, но один так и остался кривляющимся мальчиком, а второй так и остался Лидером.

Есть хороший афоризм.

Рожденный Львом, овцой не станет.

И наоборот...

Джерело: блог Олексія Давиденка

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