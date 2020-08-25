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    Думки вголос

    На тлі Зеленського Порошенко став ще краще

    • Олексій Давиденко

      Політик

    • Розсилка
    Петро Порошенко та Володимир Зеленський - На тлі Зеленського Порошенко став ще краще
    Петро Порошенко та Володимир Зеленський
    фото з відкритих джерел

    Дивлюся хроніки останніх днів

    Мовою оригіналу

    На фоне Зеленского.

    Порошенко стал еще лучше.

    При нем остались все его достоинства, а его недостатки стали смешными мелочами на фоне вот Этого.

    Пропасть между ними настолько очевидна и настолько огромна, что не ровен час и все встанет на свои заслуженные места.

    Прошел год.

    Все обвинения оказались пшиком, а достижения никуда не делись.

    Один.

    Так и остался ментально Мальчиком прыгающим на сцене и бегающим между столами олигархов – Чего изволите.

    Второй.

    Лидер и вожак идущий впереди и ведущий за собой народ. На которого приятно смотреть, которого хочется слушать, с которым чувствуешь уверенность и за которого не стыдно.
    Волею людей они поменялись местами, но один так и остался кривляющимся мальчиком, а второй так и остался Лидером.

    Есть хороший афоризм.

    Рожденный Львом, овцой не станет.

    И наоборот...

    Джерело: блог Олексія Давиденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Петро Порошенко Володимир Зеленський
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