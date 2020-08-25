На тлі Зеленського Порошенко став ще краще
Дивлюся хроніки останніх днів
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На фоне Зеленского.
Порошенко стал еще лучше.
При нем остались все его достоинства, а его недостатки стали смешными мелочами на фоне вот Этого.
Пропасть между ними настолько очевидна и настолько огромна, что не ровен час и все встанет на свои заслуженные места.
Прошел год.
Все обвинения оказались пшиком, а достижения никуда не делись.
Один.
Так и остался ментально Мальчиком прыгающим на сцене и бегающим между столами олигархов – Чего изволите.
Второй.
Лидер и вожак идущий впереди и ведущий за собой народ. На которого приятно смотреть, которого хочется слушать, с которым чувствуешь уверенность и за которого не стыдно.
Волею людей они поменялись местами, но один так и остался кривляющимся мальчиком, а второй так и остался Лидером.
Есть хороший афоризм.
Рожденный Львом, овцой не станет.
И наоборот...
Джерело: блог Олексія Давиденка