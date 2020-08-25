Президент дав зелене світло олігархам

Зеленський відродив футбольний клуб Кривбас. Ну а чому б ні, коли ти президент. Можно і рідну футбольну команду воскресити і змусити когось за це платити. Ну круто бути президентом, можно і пошту бабусі відносити і футбольні клуби створювати. Цікаво бути президентом. Якщо б тільки оце не змушували працювати…

А ще президент каже, що « ми зробимо все можливе, щоб першість України з футболу знову стала справжнім святом для людей. Щоб новими перемогами на найвищому рівні уболівальників знову радували «Дніпро», харківський «Металіст», львівські «Карпати», одеський «Чорноморець», луцька «Волинь», ужгородська «Говерла», запорізький та донецький «Металурги», чернівецька «Буковина», звичайно – сімферопольська «Таврія», а також багато інших.»

Схоже, що президент слухає людей. Наприклад, нещодавно один громадянин України, Максимов, тренер полтавської Ворскли сказав, що доля футболу в Украіні в руках президента і він має лише зібрати десяток олігархів і дати ім зелене світло. Ну чесно все людина сказала.

Схоже президент почув. Світло дано. Зелене?

І що це буде за зелене світло для олігархів? Бо фінансування футболу в Україні, щоб футбольні клуби знову купляли стоси бразильців, це завжди була олігархічна іграшка. На яку олігархи витрачали «зайві» гроші. Ну наприклад можеш взяти кредит в банку, іноді в своєму, за рахунок депозитів і фінансувати цим футбол. Ну чо м би й ні? Тим більше, нещодавно оліграхічним консенсусом звільнили голову НБУ. Чи може пільги хтось отримає? Чи знову приватизація буде лише для тих, хто володіє футбольними клуба в Украіні?

Останні роки футбол в Україні поступово вмирав. Бо у олігархів не було цих зайвих грошей. Ім не давали, ж, напевно, зелене світло. При цьому, на кінець 2019 року середня зарплатня українців у доларах була найвищою за всю історію Украіни. Тобто футбол вмирав не тому, що у людей стало меньше грошей. А тому вмирав, бо меньше грошей стало у олігархів. Меньше зайвих грошей. Безкоштовних. В тому числі завдяки реформам. В тому числі завдяки очищенню банківської системи. І так виходить, що якщо десь стало меньше грошей, то в іншому місці іх стало більше. І так виходить, що на всіх олігархічних телеканалах дуже не любили МВФ. Особливо на тих каналах, власники яких до цього любили футбол, а зараз перестали.

А що зараз? Президент дав якесь зелене світло? В олігархів має знову з явитись якись зайві гроші? Щоб футболісти радували?

В Британіі можуть бути сильні команди. Бо там футбол це бізнес. І вони заробляють гроші. В Україні можуть бути тільки тоді сильні команди, коли олігархи будуть гратися в своі ігри і витрачати мільйони доларів на них. Але тут питання – де ж вони іх візьмуть.

І не кажіть, що в них багато і вони завжди можуть поділитися. Ні. Якщо олігарх витрачає на «суспільне благо» по запиту політика, то він потім у суспільства візьме в сто разів більше. І це стосується усього, як швидких, так і футболу.

І скільки ж буде коштувати нам всім повернення украінського футболу на рівень «до Майдану»? І чи усвідомлює цю ціну президент?