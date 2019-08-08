Ердоган: настав час фіналізувати переговори про зону вільної торгівлі з Україною



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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

У 2018 обсяг товарообігу між країнами склав приблизно 4 млрд доларів

Україна та Туреччина мають фіналізувати перемовини про зону вільної торгівлі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час брифінгу у середу, трансляцію вела пресслужба Офісу президента на сторінці у Facebook.

«Ми на зустрічі тет-а-тет розглянули усі аспекти турецько-українських відносин. Ми переглянули кроки, які ми повинні зробити на шляху розвитку торгово-економічного співробітництва. І вже нарешті настав час фіналізувати переговорний процес про укладення угоди про вільну торгівлю, переговори щодо якої тривають вже багато років», - заявив Ердоган.

За його словами, у 2018 обсяг товарообігу між країнами склав приблизно 4 млрд доларів.

«Ми собі визначили нову мету, ця мета – це 10 млрд доларів. Чи може Україна і Туреччина досягти мети в 10 млрд доларів? На моє переконання – може, і пан президент повністю зі мною згоден», - сказав Ердоган.

Нагадаємо, 7 серпня в Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Після цього Зеленський та Ердоган хвилиною мовчання вшанували чотирьох загиблих на Донбасі українських військовослужбовців.

Зеленський також пообіцяв, що найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму.

Президент Ердоган запевнив Зеленського, що Туреччина не визнавала і ніколи не визнає незаконної анексії Криму, стійко стоїть на своїх позиціях щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Увечері Зеленський відбув в Стамбул, де 8 серпня візьме участь у бізнес-форумі та зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм.