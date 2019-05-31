Зеленський порушив Основний закон: науковці та експерти звернулися до Конституційного суду



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Суддів Конституційного суду закликали якнайшвидше розглянути конституційне подання 62 народних депутатів про незаконний розпуск парламенту

«Президент Зеленський почав виконання своїх повноважень з порушення Конституції», - підкреслюється у зверненні до суду

Науковці, експерти і практики в галузі конституційного права закликали суддів Конституційного суду України якнайшвидше розглянути конституційне подання 62 народних депутатів про незаконний розпуск парламенту.

Відкрите звернення до Конституційного суду України опубліковане на сайті Центру політико-правових реформ.

«Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» 21 травня 2019 року №303/2019. 62 народних депутати України внесли конституційне подання до Конституційного суду України щодо конституційності цього указу президента. Конституційний суд України 29 травня 2019 року відкрив провадження за цим поданням. Ми, науковці, експерти і практики в галузі конституційного права, вважаємо своїм обов’язком оприлюднити факти і правові аргументи щодо конституційності зазначеного указу президента України», - говориться у заяві, де вони вказується:

Відповідно до пункту 8 частини другої статті 106 президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, у випадках, передбачених частиною другою статті 90 Конституції, якщо: 1) протягом одного місяця ВРУ не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції; 2) протягом 60 днів після відставки Кабінету міністрів України не сформовано персональний склад КМУ; 3) протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатись. Лише у конституційно визначених випадках недієздатності законодавчого органу президент має право припиняти повноваження парламенту. При цьому дострокове припинення повноважень парламенту є правом, а не обов’язком президента. Конституція України не допускає можливості припинення повноважень парламенту з політичних причин, таких як низька суспільна довіра до парламенту чи вигідність одній чи кільком політичним партіям провести вибори швидше ніж передбачено Конституцією. Водночас частина п’ята статті 90 Конституції встановлює, що повноваження ВРУ не можуть бути достроково припинені президентом в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради або президента. В Указі президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» міститься посилання на номери статей Конституції, зокрема на пункт 1 частини другої статті 90 Конституції України, тобто на неспроможність Верховної Ради протягом одного місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій сформувати коаліцію. У той же час голова ВРУ оголосив про припинення діяльності коаліції «Європейська України» 17 травня 2019 р. у зв’язку з виходом із коаліції депутатської фракції політичної партії «Народний фронт». Водночас положення пункту 7 Угоди про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» пов’язують припинення існування коаліції саме з такими подіями, що відбулися 17 травня у парламенті. Інших офіційних повідомлень від керівників фракцій, які входили до коаліції, керівників парламенту чи президента України про припинення існування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, які б могли стати початком відліку визначеного Конституцією місячного строку для створення чи відновлення коаліції, за період роботи 8-ого скликання ВРУ не було. Указ президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» з’явився 21 травня 2019 року, тобто на п’ятий день відсутності коаліції в парламенті. Проте повноваження достроково припиняти повноваження парламенту у президента виникають лише через місяць після припинення існування коаліції у парламенті. При цьому указ президента не містить обґрунтування щодо настання жодного випадку недієздатності парламенту, передбаченого в статті 90 Конституції України, отже не відповідає принципу правової визначеності, що є елементом верховенства права, закріпленого в статті 8 Конституції України. Обґрунтування цього указу низькою суспільною довірою до парламенту, як було публічно зазначено Володимиром Зеленським, чи тим, що «коаліції не було вже давно», як пояснюють політичні прихильники президента, є політичними аргументами, але не можуть вважатися правовими оскільки не передбачені Конституцією України.

Зауважується, що наведені вище факти і правові аргументи дають підстави стверджувати, що президент Володимир Зеленський видав указ «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 21 травня 2019 р. № 303/2019 з перевищенням своїх конституційних повноважень, чим порушив частину першу статті 8, частину другу статті 19, пункт 8 частини першої статті 106 Конституції України.

«Бувши за Конституцією України (стаття 102) гарантом її додержання, президент почав виконання своїх повноважень з порушення Основного закону. Як свідчить досвід, відсутність належної та вчасної реакції політикуму та Конституційного суду України на антиконституційні дії президента будуть заохочувати його до подальших порушень конституційного правопорядку», - підкреслюється у заяві.

У зв’язку з цим підписанти заяви закликали суддів Конституційного суду України якнайшвидше розглянути конституційне подання 62 народних депутатів, спираючись на наведені факти і правові аргументи та беручи до уваги інтерес суспільства і держави в суворому дотриманні принципів демократії та верховенства права.

Відкрите звернення підписали:

Володимир Василенко, доктор юридичних наук, професор Києво-Могилянської академії, надзвичайний і повноважний посол

Микола Козюбра, суддя Конституційного суду України (1996-2003), професор Києво-Могилянської академії

Віктор Шишкін, суддя Конституційного суду України (2006-2015)

Олег Березюк, голова Українського юридичного товариства

Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ

Юлія Кириченко, член правління Центру політико-правових реформ

Нагадаємо, у «Народному фронті» заявили, що Конституційний суд України має долучити до подання про незаконний розпуск парламенту президентом стенограму зустрічі глави держави Володимира Зеленського з лідерами фракцій, оприлюднену 30 травня на сайті Адміністрації президента, - як доказ того, що у гаранта були відсутні конституційні підстави для указу про припинення повноважень Верховної Ради.