Розпуск парламенту: У Яценюка вимагають, щоб Конституційний суд долучив стенограму із Зеленським



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Зеленський на зустрічі із лідерами фракцій Верховної Ради визнавав, що у нього нема конституційних причин для розпуску Ради, підкреслив нардеп Андрій Тетерук Фото: прес-служба президента України

Нардеп Андрій Тетерук назвав рішення Зеленського щодо розпуску Верховної Ради неприпустимим

Конституційний суд України має долучити до подання про незаконний розпуск парламенту президентом стенограму зустрічі глави держави Володимира Зеленського з лідерами фракцій, оприлюднену 30 травня на сайті Адміністрації президента, - як доказ того, що у гаранта були відсутні конституційні підстави для указу про припинення повноважень Верховної Ради.

Про це заявив перший заступник керівника фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук під час виступу з парламентської трибуни.

«Про це була пряма цитата президента (у стенограмі. – ред.) Зеленського. Він визнавав, що у нього нема конституційних причин для розпуску Ради, і він керувався виключно політичною доцільністю і рейтингами, про які в законі нема жодної згадки і посилання», - сказав Тетерук.

«Таким чином ми долучимо цю стенограму до подання КСУ, щоб довести, що це рішення є глибоко неконституційним та популістичним - таким, що ґрунтується на владній позиці Зеленського і не відповідає Конституції. Це є неприпустимим, бо такого собі не дозволяли навіть ті президенти, які зараз сидять під охороною ФСБ в «золотій клітці» Кремля. Всі ті, хто намагається узурпувати владу або діяти всупереч Конституції - закінчують дуже погано. Тому застерігаю усіх, хто сидить у владних кабінетах і приймає рішення: дотримуватись здорового глузду та верховенства права, і лише тоді ми маємо шанс на державу», - заявив народний депутат.

Тетерук також відзначив, що його турбує ще й те, що «стенограма була дуже цензурована», проте це не заважає її долучити до подання 62-х народних депутатів до КСУ про незаконний розпуск парламенту.

Нагадаємо, 30 травня Адміністрація президента опублікувала стенограму зустрічі Зеленського з лідерами фракцій Верховної Ради та спікером парламенту Андрієм Парубієм 21 травня.

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко повідомив, що на сайті президента опублікували стенограму в цензурованому вигляді.