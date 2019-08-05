Зеленський поспілкувався з новим прем’єром Британії



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Президент України Володимир Зеленський

Зеленський привітав Джонсона з перемогою на нещодавніх виборах лідера Консервативної партії Великої Британії

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Повідомляється, що під час розмови Зеленський привітав Джонсона з перемогою на нещодавніх виборах лідера Консервативної партії Великої Британії.

«Він подякував британському уряду за незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також допомогу нашій країні у здійсненні реформ та посиленні обороноспроможності» - повідомили у прес-службі президента.

Під час розмови, йшлося також про подальший розвиток українсько-британських двосторонніх відносин, зокрема після виходу Великої Британії зі складу ЄС, а також про необхідність інтенсифікації контактів на найвищому рівні.

Про конкретні плани щодо можливих зустрічей у повідомленні не йдеться, хоча ЄП відомо, що банкова має бажання організувати зустріч президента України та прем'єра Британії.

Як відомо, Борис Джонсон на посаді глави МЗС Британії двічі приїздив до України – в 2016 та в 2017 роках. 24 липня цього року він став прем'єр-міністром Британії.