На Львівщині з рейок зійшов вагон: деякі поїзди затримуються

Залізничники вже працюють над відновленням габариту колії

Через аварію деякі рейси прибудуть пізніше

Через сходження вантажного вагона на дільниці Задвір'я–Красне, очікуються затримки деяких пасажирських поїздів. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Слід очікувати затримку таких поїздів:

№18/17 Львів–Харків;

№258/260 Івано-Франківськ–Чернігів, Суми;

№26/236 Чернівці, Рахів–Одеса;

№60/59 Чоп–Київ;

№32/31 Перемишль–Запоріжжя;

№92/91 Львів–Київ;

№2/1 Івано-Франківськ–Харків;

№12/11 Львів–Одеса;

№82/81 Ужгород–Київ;

№36/38 Перемишль, Ужгород–Одеса;

№56/55 Рахів–Київ;

№749/750 Київ–Львів, Київ–Відень.

Час затримки можна відстежити на порталі uz-vezemo.com, інформація оновлюється щогодини. Залізничники вже працюють над відновленням габариту колії, рух не спиняється.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначає новий регіональний поїзд.