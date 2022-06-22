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рус
    Події в Україні

    На Львівщині з рейок зійшов вагон: деякі поїзди затримуються

    Залізничники вже працюють над відновленням габариту колії - На Львівщині з рейок зійшов вагон: деякі поїзди затримуються
    Залізничники вже працюють над відновленням габариту колії
    фото з відкритих джерел

    Через аварію деякі рейси прибудуть пізніше

    Через сходження вантажного вагона на дільниці Задвір'я–Красне, очікуються затримки деяких пасажирських поїздів. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

    Слід очікувати затримку таких поїздів:

    • №18/17 Львів–Харків;
    • №258/260 Івано-Франківськ–Чернігів, Суми;
    • №26/236 Чернівці, Рахів–Одеса;
    • №60/59 Чоп–Київ;
    • №32/31 Перемишль–Запоріжжя;
    • №92/91 Львів–Київ;
    • №2/1 Івано-Франківськ–Харків;
    • №12/11 Львів–Одеса;
    • №82/81 Ужгород–Київ;
    • №36/38 Перемишль, Ужгород–Одеса;
    • №56/55 Рахів–Київ;
    • №749/750 Київ–Львів, Київ–Відень.

    Час затримки можна відстежити на порталі uz-vezemo.com, інформація оновлюється щогодини. Залізничники вже працюють над відновленням габариту колії, рух не спиняється.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначає новий регіональний поїзд.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Україна Чернівці окупація #stoprussia
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    На Львівщині з рейок зійшов вагон: деякі поїзди затримуються