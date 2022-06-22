На Львівщині з рейок зійшов вагон: деякі поїзди затримуються
Залізничники вже працюють над відновленням габариту колії
фото з відкритих джерел
Через аварію деякі рейси прибудуть пізніше
Через сходження вантажного вагона на дільниці Задвір'я–Красне, очікуються затримки деяких пасажирських поїздів. Про це повідомляє «Укрзалізниця».
Слід очікувати затримку таких поїздів:
- №18/17 Львів–Харків;
- №258/260 Івано-Франківськ–Чернігів, Суми;
- №26/236 Чернівці, Рахів–Одеса;
- №60/59 Чоп–Київ;
- №32/31 Перемишль–Запоріжжя;
- №92/91 Львів–Київ;
- №2/1 Івано-Франківськ–Харків;
- №12/11 Львів–Одеса;
- №82/81 Ужгород–Київ;
- №36/38 Перемишль, Ужгород–Одеса;
- №56/55 Рахів–Київ;
- №749/750 Київ–Львів, Київ–Відень.
Час затримки можна відстежити на порталі uz-vezemo.com, інформація оновлюється щогодини. Залізничники вже працюють над відновленням габариту колії, рух не спиняється.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначає новий регіональний поїзд.