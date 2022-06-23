23 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
У давнину в цей день люди уважно стежили за природними явищами, в яких намагалися вгадати ознаки на майбутнє
Сьогодні, у четвер, 23 червня, триває 120 день повномасштабної війни з РФ.
Також цього дня відзначається:
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День державної служби
Щорічно 23 червня Україна відзначає професійне свято – День державної служби, започаткований президентом Леонідом Кучмою 4 квітня 2003 року.
Дата святкування співпадає з Днем державної служби Організації Об’єднаних Націй.
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День «Альфи»
Група «А» Центру спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів, відома нам як «Альфа» – спецпідрозділ Служби безпеки України.
23 червня 1994 року президент України підписав Указ №335/94 «Про створення Управління «А» Служби безпеки України». Цей День відзначається як день народження спецпідрозділу «Альфа» і є професійним святом.
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Міжнародний Олімпійський день
Вперше Міжнародний Олімпійський день було відзначено 23 червня 1948 року. З цього приводу тодішнім президентом МОК Зігфрідом Едстремом було надіслано звернення до молоді всього світу, а до першого святкування приєдналися Греція, Португалія, Канада, Австрія, Швеція, Великобританія, Бельгія, Венесуела та Уругвай.
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Міжнародний день вдів
Яке релігійне свято
День пам’яті священномученика Тимофія Пруського. Святий Тимофій жив у 4 столітті в місті Пруси, котре розташоване в Малій Азії.
Священномученик проповідував християнську віру в часи правління жорстокого імператора Юліана Відступника, який відомий своїми гоніннями на християн.
Влада заарештовувала Тимофія з метою залякування, але потім святий все одно продовжував слідувати Господу та розповсюджувати християнство серед язичників. Тоді Юліан Відступник розлютився та наказав стратити священномученика, це відбулось у 362 році.
Прикмети на Тимофія
- У День Тимофія люди проявляють пильний інтерес до всіх дрібниць, намагаючись знайти в них пророчий сенс
- У давнину в цей день люди уважно стежили за природними явищами, в яких намагалися вгадати ознаки на майбутнє.
- Якщо на листках верби з'являються крапельки липкого соку – чекайте швидкої негоди.
- Кури, гуси та качки починають обскубуватися – до дощу.
- Кури сокочуть – до негоди; курчата ховаються – до сирої погоди.
- Якщо в грози наперед синіх білі хмари бігли – чекай граду.
- Вночі та ввечері в лісі тепліше, ніж на відкритій місцевості, а в низинах холодно – на погожі дні.
Іменини
23 червня іменини святкують Тимофій, Василь, Макар та Антоніна.