23 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

У давнину в цей день люди уважно стежили за природними явищами, в яких намагалися вгадати ознаки на майбутнє

Сьогодні, у четвер, 23 червня, триває 120 день повномасштабної війни з РФ.

Також цього дня відзначається:

День державної служби

Щорічно 23 червня Україна відзначає професійне свято – День державної служби, започаткований президентом Леонідом Кучмою 4 квітня 2003 року.

Дата святкування співпадає з Днем державної служби Організації Об’єднаних Націй.

День «Альфи»

Група «А» Центру спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів, відома нам як «Альфа» – спецпідрозділ Служби безпеки України.

23 червня 1994 року президент України підписав Указ №335/94 «Про створення Управління «А» Служби безпеки України». Цей День відзначається як день народження спецпідрозділу «Альфа» і є професійним святом.

Міжнародний Олімпійський день

Вперше Міжнародний Олімпійський день було відзначено 23 червня 1948 року. З цього приводу тодішнім президентом МОК Зігфрідом Едстремом було надіслано звернення до молоді всього світу, а до першого святкування приєдналися Греція, Португалія, Канада, Австрія, Швеція, Великобританія, Бельгія, Венесуела та Уругвай.

Міжнародний день вдів

Яке релігійне свято

День пам’яті священномученика Тимофія Пруського. Святий Тимофій жив у 4 столітті в місті Пруси, котре розташоване в Малій Азії.

Священномученик проповідував християнську віру в часи правління жорстокого імператора Юліана Відступника, який відомий своїми гоніннями на християн.

Влада заарештовувала Тимофія з метою залякування, але потім святий все одно продовжував слідувати Господу та розповсюджувати християнство серед язичників. Тоді Юліан Відступник розлютився та наказав стратити священномученика, це відбулось у 362 році.

Прикмети на Тимофія

У День Тимофія люди проявляють пильний інтерес до всіх дрібниць, намагаючись знайти в них пророчий сенс

У давнину в цей день люди уважно стежили за природними явищами, в яких намагалися вгадати ознаки на майбутнє.

Якщо на листках верби з'являються крапельки липкого соку – чекайте швидкої негоди.

Кури, гуси та качки починають обскубуватися – до дощу.

Кури сокочуть – до негоди; курчата ховаються – до сирої погоди.

Якщо в грози наперед синіх білі хмари бігли – чекай граду.

Вночі та ввечері в лісі тепліше, ніж на відкритій місцевості, а в низинах холодно – на погожі дні.

Іменини

23 червня іменини святкують Тимофій, Василь, Макар та Антоніна.