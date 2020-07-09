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    Зеленський показав нове селфі і закликав мандрувати Україною

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    Володимир Зеленський у Чернівцях&nbsp; - Зеленський показав нове селфі і закликав мандрувати Україною
    Володимир Зеленський у Чернівцях 

    Президент назвав Чернівецький університет «серцем Буковини»

    Президент України Володимир Зеленський поділився на своїй Facebook-сторінці селфі-світлиною на тлі центрального корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

    Глава держави назвав університет «серцем Буковини» і «центром багатої історії та сучасної освіти».

    «Місцеві кажуть: внутрішній туризм дієвий в об’єднанні українців. Згоден: Україна красива своїми місцями та людьми в кожному куточку! І це те, що нас єднає!», – написав президент України.

    Нагадаємо, 8 липня Зеленський був на Буковині. Там він висловив здивування через те, що буковинцям доводиться проїжджати транзитом потягами через частину Молдови, аби дістатися столиці України.

    Сьогодні, 9 липня, Зеленський їде на Волинь. Зокрема, він відвідає 204-ту Севастопольську бригаду тактичної авіації, яка зараз розташована у Луцьку. Там перед візитом президента військовим наказали вигрібати воду з калюж, які утворилися внаслідок відсутності ремонту дороги.

     Читайте також: Слова, міміка, жести. Пресконференція президента Зеленського очима психолога
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