Зеленський показав нове селфі і закликав мандрувати Україною



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Володимир Зеленський у Чернівцях

Президент назвав Чернівецький університет «серцем Буковини»

Президент України Володимир Зеленський поділився на своїй Facebook-сторінці селфі-світлиною на тлі центрального корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.



Глава держави назвав університет «серцем Буковини» і «центром багатої історії та сучасної освіти».

«Місцеві кажуть: внутрішній туризм дієвий в об’єднанні українців. Згоден: Україна красива своїми місцями та людьми в кожному куточку! І це те, що нас єднає!», – написав президент України.

Нагадаємо, 8 липня Зеленський був на Буковині. Там він висловив здивування через те, що буковинцям доводиться проїжджати транзитом потягами через частину Молдови, аби дістатися столиці України.

Сьогодні, 9 липня, Зеленський їде на Волинь. Зокрема, він відвідає 204-ту Севастопольську бригаду тактичної авіації, яка зараз розташована у Луцьку. Там перед візитом президента військовим наказали вигрібати воду з калюж, які утворилися внаслідок відсутності ремонту дороги.