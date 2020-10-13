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    Міністр оборони: Україна і Туреччина підпишуть нову військову угоду

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    Міністр оборони України Андрій Таран - Міністр оборони: Україна і Туреччина підпишуть нову військову угоду
    Міністр оборони України Андрій Таран

    З 15 по 17 жовтня у Туреччині перебуватиме президент України

    Україна і Туреччина вже цього тижня планують підписати нову військову угоду.

    Про це на засіданні уряду заявив міністр оборони України Андрій Таран.

    За його слова, в рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини з 15 по 17 жовтня заплановано підписання рамкової військового угоди між урядами обох країн.

    «Прийняття проєкту акту створить правові підстави для розширення двостороннього співробітництва у зазначеній сфері за 21 напрямком», – зазначив міністр оборони Андрій Таран.

    До слова, Україна і Велика Британія підписали меморандум про посилення співпраці у військовій і технічній сферах, який передбачає виділення Україні кредиту в розмірі 1,6 млрд доларів і переобладнання Військово-морських сил ЗСУ.

    Раніше у Офісі президента анонсували державний візит президента Володимира Зеленського до Туреччини.

    Нагадаємо, Зеленський перебував з візитом у Туреччині 7-8 серпня 2019 року. Тоді Україна та Туреччина підписали договір щодо розвитку ділової співпраці між двома країнами.

    Зокрема, 8 серпня 2019 року Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм. Згодом Зеленський розповів про зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм 

    У лютому 2020 року у рамках візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана в Україну відбувлася зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, а також восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною під співголовуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана. 

    До слова, тоді Ердоган привітав почесну варту словами «Слава Україні».

    Туреччина ЗСУ міністр Міноборони Меморандум Україна президент Андрій Таран
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