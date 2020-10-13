Міністр оборони: Україна і Туреччина підпишуть нову військову угоду



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Міністр оборони України Андрій Таран

З 15 по 17 жовтня у Туреччині перебуватиме президент України

Україна і Туреччина вже цього тижня планують підписати нову військову угоду.

Про це на засіданні уряду заявив міністр оборони України Андрій Таран.

За його слова, в рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини з 15 по 17 жовтня заплановано підписання рамкової військового угоди між урядами обох країн.

«Прийняття проєкту акту створить правові підстави для розширення двостороннього співробітництва у зазначеній сфері за 21 напрямком», – зазначив міністр оборони Андрій Таран.

До слова, Україна і Велика Британія підписали меморандум про посилення співпраці у військовій і технічній сферах, який передбачає виділення Україні кредиту в розмірі 1,6 млрд доларів і переобладнання Військово-морських сил ЗСУ.

Раніше у Офісі президента анонсували державний візит президента Володимира Зеленського до Туреччини.

Нагадаємо, Зеленський перебував з візитом у Туреччині 7-8 серпня 2019 року. Тоді Україна та Туреччина підписали договір щодо розвитку ділової співпраці між двома країнами.

Зокрема, 8 серпня 2019 року Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм. Згодом Зеленський розповів про зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм

У лютому 2020 року у рамках візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана в Україну відбувлася зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, а також восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною під співголовуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

До слова, тоді Ердоган привітав почесну варту словами «Слава Україні».