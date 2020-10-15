Ціна питання – мільярди доларів. Гриценко пояснив, заради чого Зеленський затіяв псевдореферендум



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Політик звернувся до Володимира Зеленського та запропонував поспілкуватися з експертами на Банковій, які розбираються в темі Донбасу

«Питання про «вільну економічну зону на Донбасі» для Зеленського – найголовніше. І для Медведчука з Бойком воно теж – найголовніше!»

Лідер партії «Громадянська позиція», колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко прокоментував друге питання, яке сьогодні озвучив президент України Володимир Зеленський, і яке буде винесене на всеукраїнське опитування. Нагадаємо, воно стосуватиметься створення на Донбасі вільної економічної зони.

На своїй сторінці у Facebook Гриценко зазначив, що для Зеленського друге питання найважливіше.

«Я ще не знаю, якими будуть решта питань «всенародного опитування», але можу сказати впевнено, що питання про «вільну економічну зону на Донбасі» для Зеленського – найголовніше. І для Медведчука з Бойком воно теж – найголовніше! Тому що тут не лише PR з відосиками – тут гроші! Великі гроші. Величезні гроші. В другому питанні – мільярди доларів/євро! Мільярди, які не дійдуть до бюджету, а значить – не дійдуть до солдата, вчителя, лікаря, пенсіонера. Мільярди, які наповнять кишені ділків від «бізнесу» і, ясна річ, високих владних посадовців», – зазначає Гриценко.

Крім того, політик звернувся до Володимира Зеленського та запропонував поспілкуватися з експертами на Банковій, які розбираються в темі Донбасу.

«Запроси на Банкову Віктора Пинзеника, у 2005-му ми з ним в Уряді приймали рішення про скасування до того створених «зон»/клондайків. Пинзеник тобі за 10 хвилин на пальцях, а якщо хочеш, то й з числами і діаграмами покаже, якими збитками для країни і для регіону завершилася та «зона на Донбасі». І розкаже, чим завершиться твій експеримент. А потім сам додумаєш: Чому цю «зону» так активно пропагує/просуває Медведчук? Бойко? Твої найближчі радники в ОПУ, які підсунули це питання для озвучки у відосику? І можливо, тоді передумаєш. Не питатимеш народ про «зону на Донбасі». Заміниш це питання легалізацією маріхуани, проституції, ще чогось?», – пише Гриценко.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

15 жовтня Зеленський озвучив друге питання. Отже, питання номер 2: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

У Комітеті виборців попередили, що всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону.

Ініціативу також прокоментував політолог Дмитро Корнійчук.

Також, сьогодні, 15 жовтня у мережу «злили» усі п'ять питань Зеленського до народу.