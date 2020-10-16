«Всеукраїнське опитування» Зеленського проведуть за кошти меценатів – депутатка



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Опитування пройде 25 жовтня

Заступник глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук поінформувала, що проводити опитування буде громадська організація, яку представлять пізніше

Всенародне опитування, що анонсував президент Володимиром Зеленський, проведе 25 жовтня громадська організація, профінансують меценати. Про це повідомила заступник глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Кравчук зазначила, що громадська організація буде представлена пізніше.

«Я думаю, що найближчим часом про цю громадську організацію заявлять офіційно. Це буде громадська організація, яка цим займатиметься спільно із соціологами. Наскільки я знаю, розглядається варіант паралельно провести екзит-пол саме за відповідями людей, за цим опитуванням, щоб його можна було оприлюднити відразу та звірити з офіційними результатами», – розповіла Кравчук в ефірі «Громадського радіо».

Депутатка додала, що фінансування опитування візьмуть на себе меценати.

«Є багато меценатів, небайдужі люди, це не такі великі кошти, які виділять або вже виділили на такий процес. Політичну відповідальність несе за це ініціатор цього опитування. Я впевнена, що всі ці страшилки найближчим часом будуть розвіяні», – повідомила нардеп.

«Кошти будуть українського походження. Законодавчо не закріплений цей юридичний вплив, але рішення у будь-якому разі ухвалюватиметься в парламенті. Юридично це опитування закріплять нардепи або президент, які подадуть відповідний законопроєкт», – додала Кравчук.

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, Зеленський озвучив останні три питання «всеукраїнського опитування». Запитання стосуються скорочення кількості депутатів, легалізації канабісу та підняття питання на міжнародному рівні про Будапештський меморандум.

Як повідомлялося, представник президента у парламенті Руслан Стефанчук не зміг сказати, за чиї кошти профінансують опитування на виборах.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

15 жовтня Зеленський озвучив друге питання. Отже, питання номер 2: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

У Комітеті виборців попередили, що всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону.

Ініціативу також прокоментував політолог Дмитро Корнійчук.

Також 15 жовтня у мережу «злили» усі п'ять питань Зеленського до народу.