Зеленський сьогодні їде до Туреччини



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Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган

Україна та Туреччина підпишуть нову військову угоду

Із 15 до 17 жовтня відбудеться робочий візит президента України Володимира Зеленського до Турецької Республіки. Про це під повідомив міністр оборони України Андрій Таран.

За його словами, в рамках візиту планується підписання проєкту рамкової військової угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Туреччини.

Також Таран зауважив, що проєкт угоди схвалили на засіданні Кабінету міністрів. Від України уповноважений підписати цю угоду міністр оборони.

«Прийняття проєкту акта створить правові підстави для розширення двостороннього співробітництва в зазначеній сфері за 21 напрямом», - додав Таран.

Зазначимо також, що на сайті Офісу президента анонсу цієї поїздки президента досі немає.

До слова, Україна і Велика Британія підписали меморандум про посилення співпраці у військовій і технічній сферах, який передбачає виділення Україні кредиту в розмірі 1,6 млрд доларів і переобладнання Військово-морських сил ЗСУ.

Раніше у Офісі президента анонсували державний візит президента Володимира Зеленського до Туреччини.

Нагадаємо, Зеленський перебував з візитом у Туреччині 7-8 серпня 2019 року. Тоді Україна та Туреччина підписали договір щодо розвитку ділової співпраці між двома країнами.

Зокрема, 8 серпня 2019 року Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм. Згодом Зеленський розповів про зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм

У лютому 2020 року у рамках візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана в Україну відбувлася зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, а також восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною під співголовуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

До слова, тоді Ердоган привітав почесну варту словами «Слава Україні».