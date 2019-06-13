Зеленський привітав з перемогою новообраного президента Казахстану



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Текст вітального листа Зеленського опубліковано в четвер в офіційних казахстанських ЗМІ

Зеленський запросив Токаєва відвідати з візитом Україну

Президент України Володимир Зеленський привітав Касим-Жомарта Токаєва з перемогою на виборах президента Казахстану та запросив його відвідати Київ із візитом.

Текст вітального листа Зеленського опубліковано в четвер в офіційних казахстанських ЗМІ.

«Від імені народу України та від себе особисто вітаю Вас із перемогою на позачергових виборах президента Республіки Казахстан. Довіра, надана Вам виборцями, є свідченням Вашого високого авторитету та відданості служінню народу Казахстану», - написав Зеленський у посланні Токаєву.

Президент України зауважив, що переконаний, що «обопільними зусиллями вдасться поглибити конструктивну співпрацю між країнами на основі взаємної підтримки суверенітету та територіальної цілісності».

Зеленський запросив Токаєва відвідати з візитом Україну «для надання нового імпульсу розвитку відносин між Києвом і Нур-Султаном».

Нагадаємо, Центральна виборча комісія Казахстану оголосила офіційні підсумки позачергових президентських виборів 9 червня.

Згідно з оприлюдненими 11 червня даними, чинний президент Касим-Жомарт Токаєв здобув підтримку 70,96% виборців, а його найближчий конкурент, колишній журналіст Аміржан Косанов, має 16,23% голосів.

У столиці Казахстану Нур-Султані 12 червня відбулася церемонія складання присяги президента Касимом-Жомартом Токаєвим.

В Алмати у понеділок, 10 червня, затримали близько ста учасників несанкціонованого мітингу, на який вийшли незадоволені підсумками президентських виборів в Казахстані.

Раніше повідомлялося, що у Казахстані за участь у мітингах протягом декількох днів було затримано близько 700 осіб.

Джерело: Інтерфакс-Україна