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  3. Зеленський прийняв вірчі грамоти трьох послів та заснував нову традицію (відео)
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    Новини

    Зеленський прийняв вірчі грамоти трьох послів та заснував нову традицію (відео)

    Президент прийняв вірчі грамоти в послів США, Індії та Молдови в Україні - Зеленський прийняв вірчі грамоти трьох послів та заснував нову традицію (відео)
    Президент прийняв вірчі грамоти в послів США, Індії та Молдови в Україні
    фото: Офіс президента

    Церемонія передачі вірчих грамот українському президенту відбувалася на території Софії Київської

    Президент України Володимир Зеленський сьогодні прийняв вірчі грамоти нових послів США, Індії та Молдови. Про це повідомляє Офіс президента.

    Церемонія передачі вірчих грамот українському президенту відбувалася на території Софії Київської. Як зазначили в Офісі президента, це тепер нова традиція.

    «Я бажаю всім вам стати послами своїх держав у всій Україні. І коли онуки та правнуки проситимуть вас розповісти про часи вашої роботи тут, щоб у вас були спогади про візити в український Донецьк, український Луганськ, українську Ялту», – сказав глава держави новим послам на церемонії.

    Президент прийняв вірчі грамоти в посла США Бріджит Брінк, посла Молдови Валеріу Ківеря та посла Індії Харша Кумара Джейна.

    Напередодні посол США в Україні вручила вірчі грамоти в МЗС. Бріджет Брінк була призначена на посаду 18 травня.

    Зазначимо, що посол США в Україну прибула після трьох років очікування. Попереднього посла Марі Йованович достроково відкликали з Києва у квітні 2019 року, а у травні Дональд Трамп офіційно звільнив її з посади. Глава Білого дому звинуватив Йованович у нелояльності.

    Теги: росія окупанти США війна посол Володимир Зеленський Україна президент окупація Офіс президента Бріджит Брінк #stoprussia
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    Зеленський прийняв вірчі грамоти трьох послів та заснував нову традицію (відео)