Зеленський призначив нового начальника СБУ на Житомирщині



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Виктора Панасюка уволили с должности начальника управления СБУ в Житомирской области

Президент Володимир Зеленський звільнив Василя Панасюка з посади начальника управління СБУ в Житомирській області та призначив на неї Олега Головаша.

Про це йдеться у відповідних указах, оприлюднених на сайті глави держави.

«Звільнити Панасюка Віктора Степановича з посади начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області», - йдеться в указі №604/2019.

Водночас в іншому своєму указі №605/2019, Зеленський розпорядився призначити на зазначену посаду Олега Олеговича Головаша.

Олег Головаш до свого призначення обіймав посаду заступника начальника управління – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Житомирській області.

3 травня 2017 року президент Петро Порошенко призначив начальником управління СБУ в Житомирській області Віктора Панасюка. Полковника з двома вищими освітами, учасника АТО Віктора Панасюка офіційно представили колективу 4 травня 2017 року. Рік тому, у серпні 2019 року, тодішній президент Петро Порошенко підвищив у званні полковника Віктора Панасюка, давши йому генерал-майора.

Як повідомлялося, 12 серпня Зеленський доручив звільнити керівників поліції та Служби безпеки Житомирської області, обгрунтувавши це їхньою, за словами президента, причетністю до схем із незаконного видобутку бурштину.