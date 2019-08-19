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    Зеленський призначив нового начальника СБУ на Житомирщині

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    Зеленський призначив нового начальника СБУ на Житомирщині

    Виктора Панасюка уволили с должности начальника управления СБУ в Житомирской области

    Президент Володимир Зеленський звільнив Василя Панасюка з посади начальника управління СБУ в Житомирській області та призначив на неї Олега Головаша.

    Про це йдеться у відповідних указах, оприлюднених на сайті глави держави.

    «Звільнити Панасюка Віктора Степановича з посади начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області», - йдеться в указі №604/2019.

    Водночас в іншому своєму указі №605/2019, Зеленський розпорядився призначити на зазначену посаду Олега Олеговича Головаша.

    Олег Головаш до свого призначення обіймав посаду заступника начальника управління – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Житомирській області.

    3 травня 2017 року президент Петро Порошенко призначив начальником управління СБУ в Житомирській області Віктора Панасюка. Полковника з двома вищими освітами, учасника АТО Віктора Панасюка офіційно представили колективу 4 травня 2017 року. Рік тому, у серпні 2019 року, тодішній президент Петро Порошенко підвищив у званні полковника Віктора Панасюка, давши йому генерал-майора.

    Як повідомлялося, 12 серпня Зеленський доручив звільнити керівників поліції та Служби безпеки Житомирської області, обгрунтувавши це їхньою, за словами президента, причетністю до схем із незаконного видобутку бурштину.

    Відповідь, що СБУ працює і управління вилучило понад 13 тонн бурштину, Зеленського не з задовольнила, так само, як і пояснення начальника поліції області, що викрили начальника Олеського району і взагалі покращили результати. Останньому президент відповів, що може він і нормальна людина, але нічого не може зробити з «бурштиновими піратами».

     

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