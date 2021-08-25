Зеленський призначив нового представника України при ЄС

Зеленський підписав указ про призначення Ченцова представником країни при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії

Всеволод Ченцов працював послом України в Туреччині та Польщі

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового представника країни при ЄС. Ним став колишній посол України в Організації із заборони хімічної зброї Ченцов Всеволод Валерійович. Про це повідомила пресслужба офіційного інтернет-представництва президента.

Відповідно до указу №445/2021, Ченцов Всеволод Валерійович став новим послом України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

Що відомо про Ченцова:

розпочав кар’єру дипломата в МЗС у 1996 році;

працював послом України в Туреччині та Польщі;

був заступником посла України при ЄС;

починаючи з 17 березня 2017 року по 6 квітня 2021 року – був повноважним послом України в Нідерландах;

починаючи з 8 липня 2017 до 6 квітня 2021 року – був представником України в Організації із заборони хімічної зброї.

Нагадаємо, Міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі присвоїли дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.