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    Зеленський призначив нового представника України при ЄС

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    Зеленський підписав указ про призначення Ченцова представником країни при ЄС&nbsp;та Європейському Співтоваристві з атомної енергії - Зеленський призначив нового представника України при ЄС
    Зеленський підписав указ про призначення Ченцова представником країни при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії
    Фото з відкритих джерел

    Всеволод Ченцов працював послом України в Туреччині та Польщі

    Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового представника країни при ЄС. Ним став колишній посол України в Організації із заборони хімічної зброї Ченцов Всеволод Валерійович. Про це повідомила пресслужба офіційного інтернет-представництва президента.

    Відповідно до указу №445/2021, Ченцов Всеволод Валерійович став новим послом України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

    Що відомо про Ченцова:

    • розпочав кар’єру дипломата в МЗС у 1996 році;
    • працював послом України в Туреччині та Польщі;
    • був заступником посла України при ЄС;
    • починаючи з 17 березня 2017 року по 6 квітня 2021 року – був повноважним послом України в Нідерландах;
    • починаючи з 8 липня 2017 до 6 квітня 2021 року – був представником України в Організації із заборони хімічної зброї.

    Нагадаємо, Міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі присвоїли дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

    Теги: МЗС ЄС посол Володимир Зеленський указ
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    Зеленський призначив нового представника України при ЄС