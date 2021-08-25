Ірландія після 29 років дипломатичних відносин відкрила посольство в Україні

Участь у відкритті ірландського посольства, зокрема, взяли заступник глави МЗС України та міністр закордонних справ Ірландії

Дипломати відзначили, що відкриття посольства виведе відносини між Україною та Ірландією на якісно новий рівень

Ірландія відкрила своє перше посольство в Україні. Дипломатичне представництво Ірландії з’явилося в Києві. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Участь у відкритті ірландського посольства взяли заступник глави МЗС України Дмитро Сенік та міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені.

Вони відзначили, що відкриття посольства виведе відносини між Україною та Ірландією на якісно новий рівень.

«Відкриття посольства Ірландії в Києві створює додаткові можливості для розвитку торговельного співробітництва між нашими країнами і, безсумнівно, сприятиме активізації двосторонньої взаємодії у багатьох галузях, зокрема ІТ-секторі, у сфері інвестицій та освіти», – сказав Сенік.

Довідка: дипломатичні відносини між Україною та Ірландією встановлено 1 квітня 1992 року. Посольство України в Ірландії відкрито у серпні 2003 року.

19 серпня 2021 року пані посол Ірландії в Україні з резиденцією у Києві Тересе Гілі вручила вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському (до цього часу посол Ірландії у Чехії був акредитований в Україні за сумісництвом). Офіційне відкриття посольства Ірландії у Києві відбулося 23 серпня 2021 року під час візиту міністра закордонних справ Ірландії Саймона Ковені в Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи.

За даними Держстату України, загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та Ірландією у 2020 році склав 677 млн дол. США (0,8% від загального обсягу торгівлі товарами та послугами України з країнами-членами ЄС). У І кварталі 2021 року зменшився на 15,8% відповідно до І кварталі 2020 року та склав 176,5 млн дол. США.

Основні галузі торговельної та економічної співпраці: сільське господарство, фармацевтика, харчова промисловість і харчові продукти, приладобудування тощо. У сфері послуг основні обсяги торгівлі складають транспортні, комп’ютерні та телекомунікаційні послуги.