Ірландія після 29 років дипломатичних відносин відкрила посольство в Україні
Участь у відкритті ірландського посольства, зокрема, взяли заступник глави МЗС України та міністр закордонних справ Ірландії
Дипломати відзначили, що відкриття посольства виведе відносини між Україною та Ірландією на якісно новий рівень
Ірландія відкрила своє перше посольство в Україні. Дипломатичне представництво Ірландії з’явилося в Києві. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Участь у відкритті ірландського посольства взяли заступник глави МЗС України Дмитро Сенік та міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені.
Вони відзначили, що відкриття посольства виведе відносини між Україною та Ірландією на якісно новий рівень.
«Відкриття посольства Ірландії в Києві створює додаткові можливості для розвитку торговельного співробітництва між нашими країнами і, безсумнівно, сприятиме активізації двосторонньої взаємодії у багатьох галузях, зокрема ІТ-секторі, у сфері інвестицій та освіти», – сказав Сенік.