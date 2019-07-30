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    Зеленський призначив Радуцького позаштатним радником

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    Радуцький може очолити Міністерство охорони здоров&rsquo;я - Зеленський призначив Радуцького позаштатним радником
    Радуцький може очолити Міністерство охорони здоров’я

    Михайло Радуцький пройшов у парламент від партії «Слуга народу»

    Президент Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником засновника клініки «Борис», ексзаступника мера Києва, нардепа від «Слуги народу» Михайла Радуцького.

    Відповідний указ №564 від 30 липня оприлюднений на сайті глави держави.

    «Призначити Радуцького Михайла Борисовича радником Президента України (поза штатом)», - говориться в тексті указу.

    Як відомо, Радуцький пройшов у парламент від партії «Слуга народу». Глава штабу партії Олександр Корнієнко заявив, що Радуцький може очолити Міністерство охорони здоров’я. 

    Раніше повідомлялося, що засновник мережі приватних клінік «Борис» Михайло Радуцький заявив, що існують особливості лікування «у представників різних рас». У очільниці МОЗ Уляни Супрун ці слова викликали здивування.

    Нагадаємо, 29 липня Зеленський призначив своїм позаштатним радником колишнього керівника холдингу StarLightMedia та телеканалу СТБ Володимира Бородянського.

    Бородянський має намір створити робочу групу для розробки гуманітарної стратегії. 

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