  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський призначив свого представника у Конституційному суді

    • Розсилка
    Зеленський призначив свого представника у Конституційному суді
    Фото: прес-служба президента України

    Представник президента у Конституційному суді, серед іншого, представляє позицію глави держави у конституційних поданнях

    Президент Володимир Зеленський призначив Федора Веніславського представником глави держави у Конституційному суді України.

    Відповідний указ №351/2019 оприлюднений у понеділок, 3 червня, на сайті глави держави.

    «Призначити Веніславського Федора Володимировича представником президента України у Конституційному суді України», - говориться в указі.

    Веніславський є кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри конституційного права України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

    У 2012 році був кандидатом у депутати по 181-му округу Харківської області. До цього балотувався ще двічі. Був головою Харківської громадської люстраційної палати.

    Як відомо, представник президента у Конституційному суді, серед іншого, представляє позицію глави держави у конституційних поданнях, а також координує підготовку проектів конституційних подань президента до КС.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Конституційний суд політика Володимир Зеленський президент правосуддя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ