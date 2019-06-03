Зеленський призначив свого представника у Конституційному суді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: прес-служба президента України

Представник президента у Конституційному суді, серед іншого, представляє позицію глави держави у конституційних поданнях

Президент Володимир Зеленський призначив Федора Веніславського представником глави держави у Конституційному суді України.

Відповідний указ №351/2019 оприлюднений у понеділок, 3 червня, на сайті глави держави.

«Призначити Веніславського Федора Володимировича представником президента України у Конституційному суді України», - говориться в указі.

Веніславський є кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри конституційного права України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

У 2012 році був кандидатом у депутати по 181-му округу Харківської області. До цього балотувався ще двічі. Був головою Харківської громадської люстраційної палати.

Як відомо, представник президента у Конституційному суді, серед іншого, представляє позицію глави держави у конституційних поданнях, а також координує підготовку проектів конституційних подань президента до КС.

Джерело: Укрінформ