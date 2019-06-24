Зеленський призначив своїм радником автора муралів



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Лерос Гео Багратович став радником президента

Лерос зазначив, що на цій посаді хоче ініціювати якийсь щомісячний «обід з президентом»

Шостий президент України Володимир Зеленський призначив митця Гео Лероса радником глави держави. Про це свідчить відповідний указ президента №431/2019, опублікований на сайті офісу президента.

Підкреслимо, Лерос буде позаштатним радником Зеленського.

«Призначити Лероса Гео Багратовича радником президента України (поза штатом)», - сказано у тексті документу.

Лерос зазначив, що на цій посаді хоче ініціювати якийсь щомісячний «обід з президентом», у ході якого глава держави буде зустрічатися з людьми, які «формують культурний імідж країни на світовій арені».

«Перше, що я хочу ініціювати, це якийсь «обід з президентом» раз на місяць. Це серія зустрічей із людьми з різних сфер, які формують культурний імідж країни на світовій арені. Це режисери, архітектори, художники, кінооператори, українські дизайнери, музиканти, креативщики, організатори фестивалів, люди які борються за збереження культурної спадщини (включаючи будівлі епохи модернізму і мозаїки)», - написав радник президента.

Нагадаємо, сьогодні звільнив глав Черкаської, Житомирської та Рівненської облдержадміністрацій Олександра Вельбівца, Ігоря Гундича та Олексія Муляренка.

Раніше, Зеленський призначив Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради.