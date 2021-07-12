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    Зеленський пропонує залучити США до «нормандського формату»

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    Робочий візит Президента України до Німеччини - Зеленський пропонує залучити США до «нормандського формату»
    Робочий візит Президента України до Німеччини
    Фото: Офіс президента

    Зеленський зазначив, що ще не встиг обговорити питання залучення США до врегулювання на Донбасі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель

    Президент Володимир Зеленський заявив про ідею залучення Сполучених Штатів Америки до переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це він заявив на брифінгуз канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

    Зеленський зазначив, що ще не встиг обговорити питання залучення США до врегулювання на Донбасі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, але це в планах його візиту до Берліну.

    «Щодо залучення Байдена до нормандського формату. Ми ще не встигли про це говорити. Я хотів би, щоб США допомагали нам у питанні мирного врегулювання на Донбасі. Це буде у нормандському форматі, якщо учасники будуть «За», або це буде в іншому форматі. Це питання перемовин. У мене буде зустріч з Байденом, я також буду підіймати це питання», – наголосив він.

    Раніше заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є учасником нормандського формату, звинуватив Україну у відсутності прогресу у переговорах щодо Донбасу. Козак стверджує, що переговори у «глухому куті» через відмову України співпрацювати з бойовиками.

    Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що потрібно продовжувати роботу у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, ситуація в Білорусі не вплине на процес, хоч домовленості, які обговорюють у «Нормандії», називаються мінськими.

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    Теги: США козак Дмитро Козак
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    Зеленський пропонує залучити США до «нормандського формату»