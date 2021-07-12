Зеленський пропонує залучити США до «нормандського формату»

Зеленський зазначив, що ще не встиг обговорити питання залучення США до врегулювання на Донбасі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель

Президент Володимир Зеленський заявив про ідею залучення Сполучених Штатів Америки до переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це він заявив на брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Зеленський зазначив, що ще не встиг обговорити питання залучення США до врегулювання на Донбасі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, але це в планах його візиту до Берліну.

«Щодо залучення Байдена до нормандського формату. Ми ще не встигли про це говорити. Я хотів би, щоб США допомагали нам у питанні мирного врегулювання на Донбасі. Це буде у нормандському форматі, якщо учасники будуть «За», або це буде в іншому форматі. Це питання перемовин. У мене буде зустріч з Байденом, я також буду підіймати це питання», – наголосив він.

Раніше заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є учасником нормандського формату, звинуватив Україну у відсутності прогресу у переговорах щодо Донбасу. Козак стверджує, що переговори у «глухому куті» через відмову України співпрацювати з бойовиками.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що потрібно продовжувати роботу у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, ситуація в Білорусі не вплине на процес, хоч домовленості, які обговорюють у «Нормандії», називаються мінськими.

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